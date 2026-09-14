Cerró histórico restó de Chapadmalal: el adiós que conmovió a todos
La Barraca de Chapa anunció el cierre definitivo. La decisión se da en un contexto de fuerte caída del consumo y cierre de locales gastronómicos en Mar del Plata.
Después de 25 años, un histórico restaurante de Chapadmalal cerró sus puertas en medio de un complejo escenario judicial y de una fuerte caída del consumo que golpea a la actividad gastronómica en Mar del Plata y sus alrededores.
Se trata de La Barraca de Chapa, un tradicional restaurante ubicado a la vera del arroyo, ubicado en el sur del partido de General Pueyrredón. El local se inauguró en 1996 como una casa de comidas y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los puntos gastronómicos tradicionales del corredor costero.
"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que nos acompañaron", expresaron sus responsables en el mensaje con el que comunicaron el cierre. La publicación generó numerosos comentarios de vecinos y clientes que recordaron los años compartidos en el lugar.
Además, el cierre se produce en un momento particularmente complejo para la actividad gastronómica en la zona. En junio, desde UTHGRA Mar del Plata habían advertido que unos 40 establecimientos gastronómicos y hoteleros habían cerrado o anunciado su cierre durante los 60 días anteriores, con una pérdida de al menos 400 puestos de trabajo.
Las ventas minoristas en La Feliz acumularon cinco meses consecutivos de retroceso y en agosto registraron una baja interanual del 9,2%, el peor resultado del año, según un relevamiento de la UCIP. La caída del consumo golpea a la actividad gastronómica, que atraviesa un escenario complejo con cierres de establecimientos y pérdida de puestos de trabajo.
Qué pasó con La Barraca de Chapa
Hasta el momento, los responsables del comercio no dieron precisiones públicas sobre los motivos concretos que llevaron al cierre. Sin embargo, la decisión se produjo en paralelo a un proceso judicial iniciado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para recuperar distintos inmuebles del Complejo Turístico Chapadmalal.
En el caso del restaurante, la Justicia Federal consideró habilitada la acción de desalojo, aunque el procedimiento quedó suspendido a raíz de una medida cautelar presentada por la empresa que explota actualmente el establecimiento.
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