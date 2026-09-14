Cerró histórico restó de Chapadmalal: el adiós que conmovió a todos

Qué pasó con La Barraca de Chapa

Hasta el momento, los responsables del comercio no dieron precisiones públicas sobre los motivos concretos que llevaron al cierre. Sin embargo, la decisión se produjo en paralelo a un proceso judicial iniciado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para recuperar distintos inmuebles del Complejo Turístico Chapadmalal.

En el caso del restaurante, la Justicia Federal consideró habilitada la acción de desalojo, aunque el procedimiento quedó suspendido a raíz de una medida cautelar presentada por la empresa que explota actualmente el establecimiento.