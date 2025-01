Alerta tarjetas de crédito: denuncian consumos duplicados en los resúmenes

Algunas fuentes del sector financiero admitieron el problema al tiempo que señalaron que es pasajero y será solucionado en el corto plazo, por lo que los usuarios volverán a ver en su homebanking y en sus apps los consumos de manera correcta.

Consumos duplicados en tarjetas de crédito: qué dijeron desde Visa



Fuentes de Visa explicaron el origen del problema: “El incidente no es de Visa sino del procesador de algunos emisores. Algunos ya están avisando a sus clientes que este incidente temporal se detectó en su procesador y que afecta a las visualizaciones en tarjetas de crédito.” Agregaron que el inconveniente “estará resuelto en el transcurso del dia de hoy”.

Desde uno de los bancos emisores señalaron que el inconveniente "estará resuelto en las próximas horas".

En el caso particular del BBVA, varios usuarios señalaron que su fecha de cierre es el próximo jueves 30, por lo que se entiende que para entonces el tema debió haberse resuelto en forma correcta.

Por otra parte, todas las fuentes involucradas aseguraron a Infobae que se trata de un problema técnico y que no hay ninguna clase de fraude ni hackeo, sino que simplemente hay un problema al visualizar el resumen en los canales de atención digitales, como el homebanking o la app para celulares. Pero que en ningún caso se deberán pagar esos importes duplicados.

En la red social X se multiplicaron los comentarios y reclamos de los usuarios. “Revisen sus consumos en Visa porque están duplicando y hasta triplicando consumos. Apuren en el reclamo”, posteó @NicolasSchrute. Otra usuaria, @luuchines, respondió: “Recién llamé y me dijeron que están solucionándolo en el día. Casi me infarto con el monto a pagar”. “Me llegó el resumen de visa Ciudad y me viene un consumo duplicado, como que me cobran cuota uno y cuota dos juntas”, comentó @ElisaMathez.

Qué hacer ante consumos duplicados en la tarjeta de crédito

La Ley nacional 25.065 de Tarjetas de Crédito establece que el titular de una tarjeta de crédito puede impugnar (rechazar) o cuestionar la liquidación (resumen) dentro de los 30 días de recibida.

Esta acción puede realizarse mediante nota simple, por duplicado, dirigida a la entidad emisora del plástico, aportando todo otro dato que sirva para esclarecer.

Hoy, la mayoría de las entidades disponen de correo electrónico para recibir también este tipo de reclamos. Una vía rápida para la gestión es entrar en la página web del BCRA.

Tanto en el caso de un consumo duplicado o uno desconocido, es posible seguir ciertos pasos para aclarar la situación:

Revisá los detalles del consumo

Verificá si el cargo puede estar relacionado con una compra que realizaste y que tal vez olvidaste.

Comprobá si el cargo duplicado o erróneo tiene el mismo monto y fecha que otro legítimo.

Contactá a tu banco o emisor de la tarjeta

Llamá al servicio de atención al cliente del banco o la entidad emisora de tu tarjeta. El número puede estar en el reverso de la tarjeta.

Informá sobre el consumo duplicado o no autorizado y solicita la apertura de una investigación.

Presentá una reclamación formal

Si el banco requiere documentación, enviá los comprobantes de tus compras (recibos, facturas) para demostrar que el cargo es indebido o duplicado.

Pedí un número de referencia de la reclamación para darle seguimiento.