Alivio ante la crisis: la Ciudad no cobrará ABL a hoteles, restaurantes y librerías
La medida fue anunciada este sábado por Jorge Macri y comenzará a regir desde el 1 de enero de 2027 para regir durante los seis primeros meses del año.
Jorge Macri abrió este sábado la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que este año celebra su trigésima edición, anunciando que librerías, hoteles y restaurantes no pagarán alumbrado, barrido y limpieza (ABL) durante el primer semestre del año próximo.
“Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien”, dijo el jefe de Gobierno porteño en su discurso de apertura del evento que tiene lugar en el predio de La Rural, y en ese sentido agregó que “en 2027, igual que este año, vamos a eximir del ABL durante el primer semestre a hoteles y restaurantes”.
Y para el año próximo “también incluimos a las librerías”, agregó en alusión a una disposición consensuada por la Ciudad con la Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, como paliativo para el difícil momento que atraviesa el sector, con una fuerte caída de las ventas y aumento de costos fijos (como servicios y alquileres).
“Y esta baja de impuestos es una declaración de principios: menos carga para quien invierte, menos carga para quien genera empleo”, señaló el jefe de Gobierno, confirmando que “estamos bajando impuestos para sectores estratégicos porque revisamos el gasto de manera permanente: dimos de baja 9.000 cargos administrativos, 359 gerencias y suspendimos contratos con 40 comedores fantasmas que le costaban a la Ciudad más de $16.000 millones al año”.
Turismo: uno de los motores de la Ciudad
En cuanto al turismo, Jorge Macri dijo que “entre enero y julio de este año llegaron 1,6 millones de turistas internacionales, un 19% más que en 2025. Tenemos la vocación de consolidarnos como un hub de turismo nacional e internacional” porque “esta industria hace posible que la Ciudad crezca, genere valor y cree experiencias, bienes y servicios atractivos”.
Ante más de 1.100 representantes de cámaras y asociaciones, agencias de viajes, profesionales de otros países y autoridades nacionales y representantes internacionales, agregó que desde su gobierno “generamos las condiciones para que el turismo siga creciendo y más personas elijan nuestra Ciudad: ordenada, segura y de encuentro. Y eso siempre lo vamos a defender. No voy a pedir permiso, ni disculpas, por defender a la gente de bien”, concluyó
Feria Internacional de Turismo
La Feria Internacional de Turismo América Latina tiene lugar en el predio de La Rural, en Palermo, y permanecerá abierta hasta el martes 29 de setiembre, con un valor de entrada de $13.000 para el público e ingreso gratuito para menores y jubilados.
Vale advertir que el evento organizado por el Ente de Turismo de la Ciudad junto a ONU Turismo, solo está abierto al público este fin de semana de 14 a 21 mientras que el acceso durante lunes y martes próximos, de 10 a 19, estará reservado solo para profesionales del sector.
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