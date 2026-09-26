Alivio ante la crisis: la Ciudad no cobrará ABL a hoteles, restaurantes y librerías

Ante más de 1.100 representantes de cámaras y asociaciones, agencias de viajes, profesionales de otros países y autoridades nacionales y representantes internacionales, agregó que desde su gobierno “generamos las condiciones para que el turismo siga creciendo y más personas elijan nuestra Ciudad: ordenada, segura y de encuentro. Y eso siempre lo vamos a defender. No voy a pedir permiso, ni disculpas, por defender a la gente de bien”, concluyó

Feria Internacional de Turismo

La Feria Internacional de Turismo América Latina tiene lugar en el predio de La Rural, en Palermo, y permanecerá abierta hasta el martes 29 de setiembre, con un valor de entrada de $13.000 para el público e ingreso gratuito para menores y jubilados.

Vale advertir que el evento organizado por el Ente de Turismo de la Ciudad junto a ONU Turismo, solo está abierto al público este fin de semana de 14 a 21 mientras que el acceso durante lunes y martes próximos, de 10 a 19, estará reservado solo para profesionales del sector.