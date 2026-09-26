Producto de la crisis cerró una emblemática juguetería porteña

Según datos de la CAIJ, la actividad registró una caída del 10% en las ventas durante el primer semestre del año, alertando que decenas de jugueterías de barrio cerraron sus locales físicos o migraron exclusivamente a la venta online, sobre todo en los últimos dos años y medio.

Además, la entidad indicó que actualmente cinco fábricas del sector están en proceso de cierre, mientras la industria, conformada en su mayoría por pymes, trabaja con alrededor del 30% de su capacidad instalada, con la consecuente reducción de personal.

En cuanto a las expectativas, el 35% de las empresas espera una mejora, mientras el resto proyecta un escenario moderado o la posibilidad de que la caída se profundice, según se indicó desde la cámara empresarial.