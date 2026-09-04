ANSES activa el cobro de un bono extra durante septiembre: a quiénes alcanza

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de 7 hijos o más.

Titulares de otras prestaciones graciables a cargo del organismo previsional.

Hay que hacer un trámite para cobrar el bono

El refuerzo será liquidado de manera automática por ANSES, por lo que los beneficiarios no deberán anotarse ni realizar gestiones presenciales para acceder al pago.

El organismo depositará el dinero en la misma cuenta bancaria utilizada habitualmente para cobrar el haber previsional. Además, el bono se acreditará en la misma fecha asignada para el cobro correspondiente a septiembre.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre

El cronograma oficial de acreditaciones comenzará el martes 8 de septiembre, registrando un adelanto en las fechas respecto del mes anterior.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: Martes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: Jueves 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: Viernes 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: Lunes 14 de septiembre

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre

DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre

Jubilados que superan el haber mínimo