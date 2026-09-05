Alimentos con rebaja para jubilados ANSES: cuáles son los comercios adheridos
Jubilados y pensionados pueden acceder a promociones en supermercados mediante Beneficios ANSES. Las condiciones dependen de cada comercio, el medio de pago y la localidad.
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES cuentan con diferentes alternativas para ahorrar en sus compras cotidianas. A través del programa Beneficios ANSES, existen promociones en supermercados y otros establecimientos adheridos de distintos puntos del país.
Los beneficios pueden alcanzar compras de alimentos, productos de limpieza y artículos de uso diario, aunque las condiciones no son iguales en todos los comercios. El porcentaje de descuento, los días disponibles, los topes y hasta el medio de pago requerido pueden cambiar según cada promoción.
Por este motivo, antes de hacer una compra es importante revisar cuáles son los beneficios vigentes y las condiciones particulares del supermercado elegido. La presencia de una cadena dentro del programa tampoco implica necesariamente que todas sus sucursales ofrezcan exactamente la misma promoción.
Las cadenas que participan
Entre las cadenas de supermercados que aparecen vinculadas al programa se encuentran Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar. De esta manera, los beneficiarios cuentan con diferentes alternativas para buscar promociones en alimentos y otros productos de consumo habitual.
Sin embargo, los descuentos pueden variar dependiendo de la sucursal, la localidad y el acuerdo vigente con cada comercio. Por eso, estar incluido dentro del programa no significa que el beneficio sea idéntico en todos los establecimientos de una misma cadena.
Además de supermercados, Beneficios ANSES puede contemplar promociones en otros rubros, entre ellos farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y comercios dedicados a productos de limpieza y cuidado personal.
Cómo funcionan los descuentos
La modalidad depende de cada promoción. En algunos establecimientos, la rebaja se realiza directamente al momento de pagar, mientras que en otros casos el beneficio funciona mediante un reintegro que posteriormente se acredita en la cuenta vinculada al medio de pago utilizado.
Algunas promociones parten de un 10% de descuento, aunque el porcentaje puede cambiar según la cadena y las condiciones vigentes. También pueden establecerse topes mensuales de devolución, determinados días para comprar o productos que quedan excluidos.
En ciertos casos, para obtener el beneficio es necesario pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobra la prestación de ANSES. Por este motivo, conviene comprobar previamente los requisitos y utilizar el medio de pago indicado para no perder el descuento.
A su vez, estas promociones pueden coincidir con beneficios ofrecidos por bancos u otras entidades financieras, aunque eso no significa que siempre puedan acumularse. Antes de pagar, revisar las condiciones de ambas promociones permite saber cuál resulta más conveniente.
Como las ofertas y comercios adheridos pueden modificarse, la recomendación es consultar las condiciones vigentes antes de realizar la compra, especialmente para conocer el porcentaje de ahorro, los productos alcanzados y los eventuales topes de reintegro.
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