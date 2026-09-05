Alimentos con rebaja para jubilados ANSES: cuáles son los comercios adheridos

Además de supermercados, Beneficios ANSES puede contemplar promociones en otros rubros, entre ellos farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y comercios dedicados a productos de limpieza y cuidado personal.

Cómo funcionan los descuentos

La modalidad depende de cada promoción. En algunos establecimientos, la rebaja se realiza directamente al momento de pagar, mientras que en otros casos el beneficio funciona mediante un reintegro que posteriormente se acredita en la cuenta vinculada al medio de pago utilizado.

Algunas promociones parten de un 10% de descuento, aunque el porcentaje puede cambiar según la cadena y las condiciones vigentes. También pueden establecerse topes mensuales de devolución, determinados días para comprar o productos que quedan excluidos.

En ciertos casos, para obtener el beneficio es necesario pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobra la prestación de ANSES. Por este motivo, conviene comprobar previamente los requisitos y utilizar el medio de pago indicado para no perder el descuento.

A su vez, estas promociones pueden coincidir con beneficios ofrecidos por bancos u otras entidades financieras, aunque eso no significa que siempre puedan acumularse. Antes de pagar, revisar las condiciones de ambas promociones permite saber cuál resulta más conveniente.

Como las ofertas y comercios adheridos pueden modificarse, la recomendación es consultar las condiciones vigentes antes de realizar la compra, especialmente para conocer el porcentaje de ahorro, los productos alcanzados y los eventuales topes de reintegro.