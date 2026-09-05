Luis Caputo volvió a descartar un rescate a morosos por parte del Gobierno: ¿cómo lo justificó?

En cuanto a la actividad económica y el crecimiento a “dos velocidades”, Caputo manifestó que, justamente, la parte errónea en esto es darle una connotación negativa porque “es una obviedad que, en un proceso de reasignación de recursos, algunas crezcan a otras velocidades”. Para el Ministro, era lógico que las industrias que estaban “pisadas”, como la minería, arrancaran en punta.

El relato oficial, por parte del presidente Javier Milei y su ministro sostiene que "el consumo vuela", sin embargo en la Ciudad hay cada vez más locales vacíos. La CAC advirtió que, ala par del derrumbe del consumo, la cantidad de locales en vacíos y en alquiler en CABA se disparó un 120% en comparación con 2025.

2027 “súpertranquilo”

El ministro también se refirió al escenario electoral de 2027 y aseguró que, desde su mirada, no espera un año turbulento en materia económica. “Yo sí pienso que va a ser un año nada que ver con lo que se dice, supertranquilo”, afirmó. De todos modos, aclaró que el Gobierno no trabaja sobre una hipótesis optimista, sino sobre escenarios de máxima tensión: “Nosotros nos preparamos para lo peor de las situaciones”.

En ese sentido, defendió la estrategia oficial de anticiparse a eventuales episodios de inestabilidad. “Por eso anunciamos el programa financiero del 2026 y 2027 más de un año y medio antes”, señaló. También remarcó que la situación actual es más sólida que la de meses anteriores: “Estamos en una situación muchísimo más fuerte”, dijo, y enumeró entre los factores de respaldo la acumulación de reservas y los acuerdos de financiamiento. “El Banco Central compró casi 15.000 millones de reservas”, sostuvo.