Luis Caputo volvió a descartar un rescate a morosos por parte del Gobierno: ¿cómo lo justificó?
El ministro de Economía aseguró que el país llegará a 2027 en una posición más sólida y destacó la estrategia integral anunciada por el presidente Javier Milei sobre Malvinas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este viernes en la 47° edición de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en donde hizo referencia a la actividad económica, de la cual dijo que el crecimiento se dé a dos velocidades “forma parte de un proceso natural”.
También se refirió a la mora crediticia que pesa sobre las familias, señalando que: “No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”, y aseveró que no hay un problema sistémico.
El ministro de Economía señaló que parte de la situación responde a un proceso de aprendizaje, después de años en los que, según dijo, los bancos tuvieron más incentivos para financiar al Estado que para desarrollar crédito al sector privado. En ese marco, remarcó que “la mora va a ir cayendo” y aseguró que las entidades “se están portando muy bien porque están sentándose con todos los clientes, están refinanciando a largo plazo a tasas más bajas”.
Según la periodista de Ámbito Financiero, Solange Rial, Caputo desestimó un rescate a los bancos y aseguró que lo que sucedió se trató de un proceso de aprendizaje. “Por mucho tiempo, los bancos no hacían de bancos, sino que le prestaban al Gobierno”, resaltó, y fue más allá al sostener: “No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”. Al respecto, recalcó que si las entidades financieras “le erraron en algún crédito cuando ellos se dedican a analizar créditos, rescatarlos, eso sería hacer populismo y sería inmoral; dirían que estoy compensando a mis amigos financieros”.
Caputo agregó que el Banco Nación ya concretó “más de 100.000 operaciones de refinanciamiento, por 500.000 millones de pesos” y sostuvo que la situación no implica un peligro mayor para el sistema. “No representa ningún riesgo sistémico”, dijo, antes de concluir que “es un tema que los bancos están resolviendo ellos y lo están haciendo bien”.
En cuanto a la actividad económica y el crecimiento a “dos velocidades”, Caputo manifestó que, justamente, la parte errónea en esto es darle una connotación negativa porque “es una obviedad que, en un proceso de reasignación de recursos, algunas crezcan a otras velocidades”. Para el Ministro, era lógico que las industrias que estaban “pisadas”, como la minería, arrancaran en punta.
El relato oficial, por parte del presidente Javier Milei y su ministro sostiene que "el consumo vuela", sin embargo en la Ciudad hay cada vez más locales vacíos. La CAC advirtió que, ala par del derrumbe del consumo, la cantidad de locales en vacíos y en alquiler en CABA se disparó un 120% en comparación con 2025.
2027 “súpertranquilo”
El ministro también se refirió al escenario electoral de 2027 y aseguró que, desde su mirada, no espera un año turbulento en materia económica. “Yo sí pienso que va a ser un año nada que ver con lo que se dice, supertranquilo”, afirmó. De todos modos, aclaró que el Gobierno no trabaja sobre una hipótesis optimista, sino sobre escenarios de máxima tensión: “Nosotros nos preparamos para lo peor de las situaciones”.
En ese sentido, defendió la estrategia oficial de anticiparse a eventuales episodios de inestabilidad. “Por eso anunciamos el programa financiero del 2026 y 2027 más de un año y medio antes”, señaló. También remarcó que la situación actual es más sólida que la de meses anteriores: “Estamos en una situación muchísimo más fuerte”, dijo, y enumeró entre los factores de respaldo la acumulación de reservas y los acuerdos de financiamiento. “El Banco Central compró casi 15.000 millones de reservas”, sostuvo.
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