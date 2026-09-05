Uno a uno, los beneficiarios que cobrarán durante septiembre 2026
ANSES confirmó las fechas de cobro de la AUH en septiembre: los pagos serán escalonados y dependerán del último número del DNI de cada titular.
ANSES iniciará el calendario de pagos de septiembre el martes 8 y continuará con los depósitos hasta el lunes 21. Los beneficiarios de la AUH recibirán sus haberes de forma automática en sus cuentas bancarias, sin tener que realizar trámites adicionales para acceder al dinero.
Lo que se cobrará durante septiembre
En septiembre, los montos de la AUH se actualizan por movilidad. El importe general por hijo llega a $154.031, aunque ANSES deposita directamente el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80. El 20% restante queda retenido y se cobra más adelante, una vez presentada la Libreta AUH.
Además, quienes cumplan con los requisitos pueden acceder a prestaciones complementarias, como la Tarjeta Alimentar. En esos casos, ambos beneficios se acreditan en la misma fecha de cobro establecida por ANSES.
Calendario de pagos de septiembre 2026
El calendario de pagos fue distribuido según la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar los depósitos y facilitar el acceso a los haberes en todo el país.
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.
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