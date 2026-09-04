Cómo queda el cronograma de pagos AUH en ANSES: el esquema definitivo según finalización de documento
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo
Durante septiembre los montos de la prestación reciben una actualización por movilidad. El valor general por hijo asciende a $154.031, aunque ANSES deposita de manera directa el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante se cobra posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH.
A ese monto pueden sumarse prestaciones complementarias, como la Tarjeta Alimentar, en los casos que correspondan. Ambos beneficios se acreditan en la misma fecha de cobro asignada por el organismo previsional.
DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.
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