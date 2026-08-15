 ANSES alertó por las estafas: confirman que no piden datos personales y cuáles son los canales oficiales

La advertencia se da luego de detectar diferentes maniobras fraudulentas en las que los estafadores se presentan como trabajadores de ANSES y contactan a beneficiarios con supuestas gestiones relacionadas con jubilaciones, pensiones o asignaciones. El engaño puede incluir el envío de formularios o links hacia sitios web falsos que buscan imitar la apariencia oficial del organismo.

Ante estas situaciones, la recomendación es clara: no responder mensajes sospechosos, no compartir información personal y evitar abrir enlaces enviados desde números telefónicos, correos electrónicos o perfiles que no puedan ser identificados y verificados.

Si una persona ya proporcionó datos personales o bancarios luego de recibir un contacto sospechoso, debe cortar la comunicación y realizar la denuncia correspondiente.

Las opciones disponibles son:

Desde la web de mi ANSES , ingresar a Denuncias y Reclamos y seleccionar Hacer una denuncia .

, ingresar a y seleccionar . De manera presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA , o en la oficina de ANSES más cercana.

, o en la oficina de más cercana. Por correo postal, enviando la denuncia a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA .

. Telefónicamente, a través de la línea 130.

Canales oficiales de comunicación de ANSES

Para reducir el riesgo de caer en páginas falsas, perfiles fraudulentos o intentos de estafa, ANSES aconseja realizar cualquier consulta o gestión exclusivamente mediante sus canales oficiales. Estas son las principales alternativas disponibles:

Mi ANSES: desde la plataforma online se pueden consultar datos personales, iniciar trámites y acceder a diferentes prestaciones de ANSES .

desde la plataforma online se pueden consultar datos personales, iniciar trámites y acceder a diferentes . App mi ANSES: permite utilizar desde el celular o una tablet varias de las herramientas disponibles en la plataforma digital.

permite utilizar desde el celular o una tablet varias de las herramientas disponibles en la plataforma digital. Atención Virtual: ofrece la posibilidad de comenzar y completar determinadas gestiones de manera remota, con asistencia del organismo.

ofrece la posibilidad de comenzar y completar determinadas gestiones de manera remota, con asistencia del organismo. Línea 130: es el teléfono gratuito de ANSES para consultas y algunos trámites. La atención personalizada está disponible de lunes a viernes, de 8 a 20.

es el teléfono gratuito de para consultas y algunos trámites. La atención personalizada está disponible de lunes a viernes, de 8 a 20. Oficinas de ANSES: para quienes necesiten realizar una gestión presencial, pueden acercarse a la dependencia correspondiente según el trámite y los requisitos solicitados.

para quienes necesiten realizar una gestión presencial, pueden acercarse a la dependencia correspondiente según el trámite y los requisitos solicitados. Operativos territoriales: el organismo lleva adelante jornadas de atención presencial en diferentes puntos del país para facilitar el acceso a sus servicios.

el organismo lleva adelante jornadas de atención presencial en diferentes puntos del país para facilitar el acceso a sus servicios. Terminales de Autogestión Electrónica: permiten efectuar determinadas consultas y gestiones sin necesidad de asistencia de un empleado.

Además, ANSES tiene cuentas oficiales en redes sociales, identificadas con el tilde azul de verificación. Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un perfil o comunicación, se recomienda comprobar la información a través de mi ANSES antes de compartir datos personales.

Mi ANSES: cómo usar la web para hacer trámites

Mi ANSES es la herramienta digital de ANSES que permite hacer numerosos trámites y consultas online, sin tener que acercarse personalmente a una oficina.

Para acceder, hay que ingresar al sitio oficial de ANSES y colocar el CUIL. En algunas gestiones también se solicita la Clave de la Seguridad Social, una contraseña personal que permite realizar operaciones de forma segura tanto desde la página web como desde la aplicación. La clave puede generarse online o solicitarse mediante la línea 130.

Una vez iniciada la sesión, cada usuario puede revisar sus datos personales, prestaciones y trámites disponibles, además de elegir la gestión que necesita realizar. Las alternativas habilitadas dependen de la situación particular de cada persona y de los beneficios que tenga vigentes o pretenda solicitar.