ANSES alertó por las estafas: confirman que no piden datos personales y cuáles son los canales oficiales
ANSES alerta sobre posibles estafas: el organismo nunca pedirá datos personales, bancarios ni claves mediante mensajes, mails o redes sociales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una nueva alerta por estafa ante la aparición de maniobras en las que delincuentes se hacen pasar por empleados del organismo para conseguir datos personales, información bancaria o claves de acceso.
Desde la entidad remarcaron que ANSES no solicita datos confidenciales a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. Además, recordaron que los trámites y consultas son gratuitos y no requieren intermediarios.
Por eso, ante cualquier mensaje sospechoso, es fundamental no brindar información personal ni claves y verificar siempre que la comunicación provenga de los canales oficiales de ANSES. Aquellos contactos que circulen por vías no autorizadas deben ser ignorados para evitar una posible estafa.
El mensaje de ANSES a todos sus prestadores
ANSES volvió a poner el foco en las estafas virtuales y recordó que ningún empleado o representante puede solicitar datos personales, claves de seguridad o información bancaria a través de medios no oficiales. Entre la información que nunca debe compartirse se encuentran los números de tarjeta, contraseñas de home banking, códigos de seguridad y cualquier dato que permita ingresar a una cuenta.
Además, el organismo aclaró que todos los trámites y consultas de ANSES son gratuitos. No es necesario pagar para realizar una gestión ni contratar a un intermediario que cobre una comisión por hacerlo.
La advertencia se da luego de detectar diferentes maniobras fraudulentas en las que los estafadores se presentan como trabajadores de ANSES y contactan a beneficiarios con supuestas gestiones relacionadas con jubilaciones, pensiones o asignaciones. El engaño puede incluir el envío de formularios o links hacia sitios web falsos que buscan imitar la apariencia oficial del organismo.
Ante estas situaciones, la recomendación es clara: no responder mensajes sospechosos, no compartir información personal y evitar abrir enlaces enviados desde números telefónicos, correos electrónicos o perfiles que no puedan ser identificados y verificados.
Si una persona ya proporcionó datos personales o bancarios luego de recibir un contacto sospechoso, debe cortar la comunicación y realizar la denuncia correspondiente.
Las opciones disponibles son:
- Desde la web de mi ANSES, ingresar a Denuncias y Reclamos y seleccionar Hacer una denuncia.
- De manera presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.
- Por correo postal, enviando la denuncia a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.
- Telefónicamente, a través de la línea 130.
Canales oficiales de comunicación de ANSES
Para reducir el riesgo de caer en páginas falsas, perfiles fraudulentos o intentos de estafa, ANSES aconseja realizar cualquier consulta o gestión exclusivamente mediante sus canales oficiales. Estas son las principales alternativas disponibles:
- Mi ANSES: desde la plataforma online se pueden consultar datos personales, iniciar trámites y acceder a diferentes prestaciones de ANSES.
- App mi ANSES: permite utilizar desde el celular o una tablet varias de las herramientas disponibles en la plataforma digital.
- Atención Virtual: ofrece la posibilidad de comenzar y completar determinadas gestiones de manera remota, con asistencia del organismo.
- Línea 130: es el teléfono gratuito de ANSES para consultas y algunos trámites. La atención personalizada está disponible de lunes a viernes, de 8 a 20.
- Oficinas de ANSES: para quienes necesiten realizar una gestión presencial, pueden acercarse a la dependencia correspondiente según el trámite y los requisitos solicitados.
- Operativos territoriales: el organismo lleva adelante jornadas de atención presencial en diferentes puntos del país para facilitar el acceso a sus servicios.
- Terminales de Autogestión Electrónica: permiten efectuar determinadas consultas y gestiones sin necesidad de asistencia de un empleado.
Además, ANSES tiene cuentas oficiales en redes sociales, identificadas con el tilde azul de verificación. Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un perfil o comunicación, se recomienda comprobar la información a través de mi ANSES antes de compartir datos personales.
Mi ANSES: cómo usar la web para hacer trámites
Mi ANSES es la herramienta digital de ANSES que permite hacer numerosos trámites y consultas online, sin tener que acercarse personalmente a una oficina.
Para acceder, hay que ingresar al sitio oficial de ANSES y colocar el CUIL. En algunas gestiones también se solicita la Clave de la Seguridad Social, una contraseña personal que permite realizar operaciones de forma segura tanto desde la página web como desde la aplicación. La clave puede generarse online o solicitarse mediante la línea 130.
Una vez iniciada la sesión, cada usuario puede revisar sus datos personales, prestaciones y trámites disponibles, además de elegir la gestión que necesita realizar. Las alternativas habilitadas dependen de la situación particular de cada persona y de los beneficios que tenga vigentes o pretenda solicitar.
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