Jubilaciones de ANSES: confirman el porcentaje de aumento que cobrarán en septiembre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del posible incremento de alrededor del 2%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto aumentarían los jubilados en septiembre
Las principales estimaciones privadas ubican la inflación de julio alrededor del 2%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) también proyectó una variación mensual del 2% para el período.
Otras mediciones privadas muestran un rango cercano, con proyecciones que van aproximadamente del 1,8% al 2,1%. Por eso, el próximo aumento de los jubilados podría ubicarse en torno al 2%, aunque habrá que esperar el dato oficial.
Cuánto cobrarían los jubilados con un aumento del 2%
La jubilación mínima de agosto es de $419.775,93. Si se confirma una inflación del 2% en julio, el haber mínimo subiría en septiembre a aproximadamente $428.171,45.
En tanto, el haber máximo pasaría de $2.824.694,49 a unos $2.881.188,38. La PUAM alcanzaría aproximadamente los $342.537,15 y las PNC por invalidez y vejez rondarían los $299.720.
Qué pasará con el bono de $70.000
Si el bono se mantiene en $70.000 y la inflación de julio finalmente es del 2%, un jubilado que cobra la mínima recibiría alrededor de $498.171 en septiembre.
El aumento por movilidad es independiente del bono previsional.
Cuándo se confirma el aumento de septiembre
La cifra definitiva se estimaba que quede establecida este jueves 13 de agosto con la publicación del IPC de julio por parte del Indec.
Una vez conocido ese porcentaje podrá calcularse el monto exacto de la jubilación mínima, máxima, PUAM y Pensiones No Contributivas que Anses pagará durante septiembre.
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