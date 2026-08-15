Jubilaciones de ANSES: confirman el porcentaje de aumento que cobrarán en septiembre 2026

En tanto, el haber máximo pasaría de $2.824.694,49 a unos $2.881.188,38. La PUAM alcanzaría aproximadamente los $342.537,15 y las PNC por invalidez y vejez rondarían los $299.720.

Qué pasará con el bono de $70.000

Si el bono se mantiene en $70.000 y la inflación de julio finalmente es del 2%, un jubilado que cobra la mínima recibiría alrededor de $498.171 en septiembre.

El aumento por movilidad es independiente del bono previsional.

Cuándo se confirma el aumento de septiembre

La cifra definitiva se estimaba que quede establecida este jueves 13 de agosto con la publicación del IPC de julio por parte del Indec.

Una vez conocido ese porcentaje podrá calcularse el monto exacto de la jubilación mínima, máxima, PUAM y Pensiones No Contributivas que Anses pagará durante septiembre.