Aumento confirmado para jubilados de ANSES: las cifras oficiales para septiembre 2026

El INDEC informó el 13 de agosto que la inflación nacional de julio fue del 2,1% mensual. El organismo también indicó que la variación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 llegó al 19,3%.

Qué pasará con el bono de $70.000 para los jubilados

El subsidio extraordinario de $70.000 se acreditará de forma automática junto con el haber mensual a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de 7 hijos o más.

Titulares de otras prestaciones graciables a cargo del organismo previsional.

Calendario de pagos de ANSES en septiembre 2026

El cronograma oficial de acreditaciones comenzará el martes 8 de septiembre, registrando un adelanto en las fechas respecto del mes anterior.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: Martes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: Jueves 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: Viernes 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: Lunes 14 de septiembre

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre

DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre

Jubilados que superan el haber mínimo