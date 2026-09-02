Aumento confirmado para jubilados de ANSES: las cifras oficiales para septiembre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Nuevos montos de la jubilación mínima, máxima y pensiones
Los titulares de la jubilación mínima percibirán en mano un total de $498.633, compuesto por el haber base ajustado y el refuerzo económico completo otorgado por el Poder Ejecutivo:
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Haber mínimo básico: $428.633,20
Bono extraordinario: $70.000
Total de bolsillo bruto: $498.633,00
La jubilación máxima de ANSES se ubicará en $2.884.296. Este valor corresponde a la suma bruta mensual y no contempla las deducciones de ley por aportes a la cobertura de salud o retenciones impositivas según cada caso particular.
Cómo influye la inflación en el cálculo de los haberes de septiembre
La relación entre la inflación y las jubilaciones está determinada por el esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024. El mecanismo dispone una actualización mensual vinculada a la variación del IPC. Esto significa que el aumento que reciben los jubilados en septiembre no se calcula con la inflación de agosto, sino con la registrada dos meses antes. Por eso, el dato de julio es el que permite conocer el incremento correspondiente al noveno mes del año.
El INDEC informó el 13 de agosto que la inflación nacional de julio fue del 2,1% mensual. El organismo también indicó que la variación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 llegó al 19,3%.
Qué pasará con el bono de $70.000 para los jubilados
El subsidio extraordinario de $70.000 se acreditará de forma automática junto con el haber mensual a los siguientes grupos de beneficiarios:
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Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de 7 hijos o más.
Titulares de otras prestaciones graciables a cargo del organismo previsional.
Calendario de pagos de ANSES en septiembre 2026
El cronograma oficial de acreditaciones comenzará el martes 8 de septiembre, registrando un adelanto en las fechas respecto del mes anterior.
Pensiones No Contributivas (PNC)
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DNI terminados en 0 y 1: Martes 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: Jueves 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: Viernes 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: Lunes 14 de septiembre
Jubilados que perciben el haber mínimo
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DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre
DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre
DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre
DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre
DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre
DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre
DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre
DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre
DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre
DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre
Jubilados que superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre
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