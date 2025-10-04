ANSES confirma el calendario oficial de cobros de la Asignación Universal por Hijo.

Los pagos extras que pueden recibir los beneficiarios son:

Tarjeta Alimentar

Este beneficio ofrece un refuerzo económico para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los montos en octubre 2025 son:

Familias con un hijo : $52.250 .

: . Familias con dos hijos : $81.936 .

: . Familias con tres o más hijos: $108.062.

Complemento Leche 1000 Días

Este refuerzo nutricional brinda un apoyo adicional de $42.711 por hijo menor de 3 años. El objetivo es mejorar la salud infantil durante los primeros años de vida, etapa crítica para el desarrollo físico y cognitivo.

Libreta AUH 2025

La Libreta AUH permite acceder al 20% retenido del monto total de la asignación. Al presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad, las familias pueden recibir hasta $165.000 por hijo. El trámite se realiza en las oficinas de ANSES o a través de su página web oficial.

Fechas de pago de octubre

Asignación Familiar por Hijo y AUH

DNI terminado en 0: 8/10

DNI terminado en 1: 9/10

DNI terminado en 2: 9/10

DNI terminado en 3: 13/10

DNI terminado en 4: 14/10

DNI terminado en 5: 15/10

DNI terminado en 6: 16/10

DNI terminado en 7: 17/10

DNI terminado en 8: 20/10

DNI terminado en 9: 21/10

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 9/10

DNI terminado en 1: 13/10

DNI terminado en 2: 14/10

DNI terminado en 3: 15/10

DNI terminado en 4: 16/10

DNI terminado en 5: 17/10

DNI terminado en 6: 20/10

DNI terminado en 7: 21/10

DNI terminado en 8: 22/10

DNI terminado en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9/10

DNI terminados en 2 y 3: 13/10

DNI terminados en 4 y 5: 14/10

DNI terminados en 6 y 7: 15/10

DNI terminados en 8 y 9: 16/10

La asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones.