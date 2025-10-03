MinutoUno

ANSES confirma el monto exacto de las Becas Progresar en octubre 2025

Esta ayuda esta destinada a los jóvenes estudiantes que están cursando diferentes carreras terciarias y universitarias. Los detalles en la nota.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) se encarga, durante todos los meses, se acompañar a diferentes usuarios a través de ayudas económicas. La Asignación Universal por Hijo (AUH), Becas Progresar y Tarjeta Alimentar son algunos de los programas más conocidos.

En el caso de las Becas Progresar, que esta destinado a los jóvenes estudiantes que están cursando diferentes carreras terciarias y universitarias, no todos recibieron los pagos de septiembre por diferentes motivos. Esta situación generó preocupación y alertó a los cursantes.

Montos de las Becas Progresar en octubre 2025

Los valores confirmados por ANSES se distribuyen de la siguiente manera:

  • Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000 (80% del total).
  • Nivel superior: $28.000 para estudiantes de primer año y $35.000 a partir del segundo año.

Además, quienes cumplieron con todas las exigencias académicas durante 2024 acceden al 20% retenido. Los estudiantes que se inscribieron en marzo reciben un adicional de $66.000, mientras que los que se anotaron en septiembre perciben $42.000 extra.

Becas Progresar: quiénes pueden acceder

El programa está dirigido a jóvenes argentinos o con residencia legal de al menos dos años en el país. Los requisitos varían según la categoría:

  • Nivel obligatorio: entre 16 y 24 años, con ingresos familiares que no superen tres salarios mínimos. Se exige condición de alumno regular, vacunación completa y participación en actividades complementarias.
  • Nivel superior: entre 17 y 24 años para ingresantes y hasta 30 años para estudiantes avanzados. En el caso de enfermería, no hay límite de edad. Se requiere título secundario, no adeudar materias y cursar en instituciones reconocidas.
  • Progresar Trabajo: destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años, con extensión hasta los 40 años para quienes no cuentan con empleo formal registrado.

