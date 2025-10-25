ANSES confirmó una compensación económica para noviembre: de qué se trata

Dos compensaciones económicas automáticas

ANSES activará dos compensaciones económicas destinadas a equilibrar el poder de compra de los beneficiarios frente a los incrementos en los precios de alimentos y servicios básicos.

Estas compensaciones, que están integradas por la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que se acreditará junto con el pago habitual de la AUH, no requiere trámite previo y se aplicará de forma automática en las cuentas bancarias o tarjetas asociadas a cada beneficiario.