ANSES: el tope de dinero que reciben los beneficiarios de la Prestación por Desempleo
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos usuarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.
Se confirmó un bono correspondiente a un grupo determinado que cumpla con ciertos requisitos. Está regulada por la Ley de Empleo y su objetivo es acompañar a los trabajadores mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
La Prestación por Desempleo es una ayuda económica mensual que brinda ANSES a aquellas personas que fueron desvinculadas de su empleo sin justa causa, o que enfrentan el fin de un contrato laboral bajo determinadas condiciones.
Quiénes pueden acceder a la Prestación de Desempleo
Está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 24.013. Ellos deberán cumplir con ciertas condiciones, dependiendo de cada tipo de empleo:
- Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.
- Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.
- Trabajadores de construcción: Están comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción Ley N°25.371 y deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.
Montos de la Prestación por Desempleo
El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses de trabajo. No obstante, existe un tope máximo de $322.000, basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil. La cantidad de pagos depende de los aportes realizados, con un máximo de 12 meses consecutivos.
Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES
Si querés solicitar la Prestación por Desempleo, deberás seguir el siguiente paso a paso:
- Reuní toda la documentación personal y familiar correspondiente. Entre ellos, debe de haber un documento que acredite el desempleo, como un telegrama de despido, carta documento o copia del contrato de trabajo vencido.
- Ingresá en Atención Virtual del sitio web de ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. También, podés realizar este trámite en una oficina del organismo con turno previo.
