ANSES: el tope de dinero que reciben los beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

Trabajadores de construcción: Están comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción Ley N°25.371 y deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

Montos de la Prestación por Desempleo

El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses de trabajo. No obstante, existe un tope máximo de $322.000, basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil. La cantidad de pagos depende de los aportes realizados, con un máximo de 12 meses consecutivos.