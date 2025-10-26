ANSES: el combo que recibirán las AUH en noviembre

Estos son los cuatro componentes del combo AUH de noviembre 2025:

1. AUH con aumento

El monto base de la Asignación Universal por Hijo asciende a $119.713,23, pero los beneficiarios perciben mensualmente el 80%, es decir, $95.770,58. El 20% restante ($23.942,65) se libera recién cuando se presenta la Libreta AUH, un requisito anual obligatorio que acredita salud y escolaridad.

2. Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar continúa siendo uno de los complementos más importantes para los hogares con hijos menores de 14 años. Aunque su monto permanece sin aumento desde 2024, sigue representando una parte fundamental del ingreso mensual.

En noviembre 2025, los valores son:

Familias con 1 hijo: $52.250.

Familias con 2 hijos: $81.936.

Familias con 3 o más hijos: $108.062.

Este beneficio se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH, y puede utilizarse exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

3. Complemento Leche del Plan 1000 Días

El Plan de los 1000 Días brinda una ayuda extra destinada a niños y niñas de hasta 3 años y embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE). Este complemento busca garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales durante los primeros años de vida.

En noviembre, el Complemento Leche se mantiene en $42.162 por mes. Se acredita junto con la AUH o AUE y no requiere trámites adicionales.

4. Pago del 20% retenido: Libreta AUH 2025

El cuarto extra —y el que menos beneficiarios están cobrando aún— es el reintegro por la presentación de la Libreta AUH, que libera el 20% acumulado durante el período marzo 2024 - febrero 2025.

Según los montos actuales, el reintegro total por 12 meses es de:

Zona general: AUH: $188.069,40. AUH con discapacidad: $612.401,00.

Zona austral (Patagonia): AUH: $244.491,60. AUH con discapacidad: $796.122,60.



Con esta devolución, más la AUH de noviembre, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, una familia con tres hijos pequeños puede superar los $750.000 en ingresos totales entre acreditaciones y extras.

Cómo presentar la Libreta AUH