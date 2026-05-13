ANSES: cuándo se podrán cobrar las pensiones y cuál es el monto confirmado
El organismo gubernamental confirmó un incremento del 3,3% en el quinto mes del año. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un incremento en mayo, en el marco del mecanismo de movilidad que ajusta periódicamente los haberes según la inflación. El nuevo aumento surge a partir de los últimos datos difundidos por el INDEC, correspondientes a marzo.
Estas prestaciones están orientadas a personas que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional, incluyendo adultos mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más.
Además, el organismo comenzará mañana con el calendarios de pagos correspondiente al quinto mes del año. Como es habitual en ANSES, el depósito de los haberes correspondientes se realiza según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Quiénes acceden a la PNC de ANSES
Las Pensiones No Contributivas son prestaciones económicas destinadas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con jubilación ni otro beneficio previsional, y actualmente, ANSES administra distintos tipos de pensiones.
Entre las principales prestaciones se encuentran:
- PNC por Invalidez: la cual está pensada para personas con una discapacidad que les impide trabajar y que se encuentran en una situación económica difícil
- PNC por Vejez: está dirigida a adultos mayores que no cuentan con jubilación, pensión ni con los ingresos suficientes para mantenerse económicamente por si solos
- PNC para Madres de 7 hijos: para mujeres que tuvieron entre siete hijos o más y no tienen ningún otro beneficio previsional
- PNC para personas con VIH y/o hepatitis B o C: esta está creada a partir de la Ley 27.675, y busca darles una ayuda económica a las personas que sufren alguna de estas enfermedades y están en una situación de vulnerabilidad social
Monto de la PNC en mayo 2026
El objetivo del refuerzo previsional es reforzar los ingresos de quienes cobran los haberes más bajos. Así quedaron definidas las pensiones con el bono de $70.000 incorporado:
El calendario de pagos de las Pensiones no Contributivas comenzará el lunes 11.
- Pensiones por discapacidad y por edad avanzada: pasan a un haber base cercano a $275.221,87 y, con el adicional extraordinario, llegan a unos $345.221,87.
- Pensiones para madres con siete hijos: al equipararse con la mínima, se ubican en alrededor de $393.174,10 y, sumando el refuerzo, alcanzan aproximadamente $463.174,10.
Calendario de pagos de ANSES en mayo 2026
El organismo confirmó que los pagos de las Pensiones No Contributivas comenzaron el lunes 11 de mayo. A continuación, el cronograma organizado según último digito del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo 2026.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo 2026.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo 2026.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo 2026.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo 2026.
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