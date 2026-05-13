ANSES: cuándo se podrán cobrar las pensiones y cuál es el monto confirmado

Entre las principales prestaciones se encuentran:

PNC por Invalidez : la cual está pensada para personas con una discapacidad que les impide trabajar y que se encuentran en una situación económica difícil

: la cual está pensada para personas con una discapacidad que les impide trabajar y que se encuentran en una situación económica difícil PNC por Vejez : está dirigida a adultos mayores que no cuentan con jubilación, pensión ni con los ingresos suficientes para mantenerse económicamente por si solos

: está dirigida a adultos mayores que no cuentan con jubilación, pensión ni con los ingresos suficientes para mantenerse económicamente por si solos PNC para Madres de 7 hijos : para mujeres que tuvieron entre siete hijos o más y no tienen ningún otro beneficio previsional

: para mujeres que tuvieron entre siete hijos o más y no tienen ningún otro beneficio previsional PNC para personas con VIH y/o hepatitis B o C: esta está creada a partir de la Ley 27.675, y busca darles una ayuda económica a las personas que sufren alguna de estas enfermedades y están en una situación de vulnerabilidad social

Monto de la PNC en mayo 2026

El objetivo del refuerzo previsional es reforzar los ingresos de quienes cobran los haberes más bajos. Así quedaron definidas las pensiones con el bono de $70.000 incorporado:

El calendario de pagos de las Pensiones no Contributivas comenzará el lunes 11.

Pensiones por discapacidad y por edad avanzada : pasan a un haber base cercano a $275.221,87 y, con el adicional extraordinario, llegan a unos $345.221,87.

: pasan a un haber base cercano a $275.221,87 y, con el adicional extraordinario, llegan a unos $345.221,87. Pensiones para madres con siete hijos: al equipararse con la mínima, se ubican en alrededor de $393.174,10 y, sumando el refuerzo, alcanzan aproximadamente $463.174,10.

Calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

El organismo confirmó que los pagos de las Pensiones No Contributivas comenzaron el lunes 11 de mayo. A continuación, el cronograma organizado según último digito del DNI: