 Aumento confirmado de ANSES: cuánto cobrará la Asignación Universal por Hijo en agosto 2026

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar son:

Familias con un hijo: $72.250 .

. Familias con dos hijos: $113.299 .

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio es otorgado automáticamente por el Ministerio de Capital Humano a quienes reúnen los requisitos establecidos, por lo que no es necesario realizar una inscripción. Pueden acceder quienes cobran la AUH por hijos de hasta 17 años inclusive, mientras que los titulares de la AUH por discapacidad lo reciben sin límite de edad del hijo.

También forman parte del programa las personas embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social. ANSES incorpora a los beneficiarios en función de la información registrada en sus bases de datos. Además, en los casos que correspondan, se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años y a personas gestantes que cumplen las condiciones previstas por el organismo.

Anses agilizó un trámite ineludible para cobrar la AUH con aumento

Cuánto te retiene ANSES este mes

Durante agosto, ANSES acreditará el 80% del monto de la AUH, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH, tal como lo establece el régimen de la prestación.

Los valores por cada hijo serán los siguientes:

Monto bruto de la AUH : $150.861,90 .

: . Pago mensual correspondiente al 80%: $120.689,52 .

. Retención del 20%: $30.172,38.

La Libreta AUH es el documento mediante el cual se acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario nacional de vacunación de los menores. Una vez presentada y validada la información, ANSES realiza el pago del dinero retenido en un único depósito.

Es importante tener en cuenta que la diferencia entre el monto total de la AUH y el importe que se cobra cada mes no representa un descuento permanente. Los $30.172,38 retenidos se recuperan cuando el adulto responsable completa el trámite correspondiente. En los casos de familias con más de un hijo, el cálculo se realiza de manera individual por cada asignación otorgada por ANSES.

Fechas de cobro en agosto de 2026 según tu DNI

ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH para agosto, que se organizará de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma de acreditaciones comenzará el 10 de agosto y se extenderá hasta el 21 de agosto.

Las fechas de cobro de la AUH serán las siguientes:

DNI terminados en 0 : 10 de agosto.

: 10 de agosto. DNI terminados en 1 : 11 de agosto.

: 11 de agosto. DNI terminados en 2 : 12 de agosto.

: 12 de agosto. DNI terminados en 3 : 13 de agosto.

: 13 de agosto. DNI terminados en 4 : 14 de agosto.

: 14 de agosto. DNI terminados en 5 : 17 de agosto.

: 17 de agosto. DNI terminados en 6 : 18 de agosto.

: 18 de agosto. DNI terminados en 7 : 19 de agosto.

: 19 de agosto. DNI terminados en 8 : 20 de agosto.

: 20 de agosto. DNI terminados en 9: 21 de agosto.

De esta manera, ANSES distribuirá los pagos de la AUH de forma escalonada para garantizar la acreditación de la prestación a todos los titulares según el cronograma oficial.