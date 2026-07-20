Aumento confirmado de ANSES: cuánto cobrará la Asignación Universal por Hijo en agosto 2026
Los beneficiarios de ANSES ya pueden consultar el cronograma de pagos de la AUH, actualizado según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
ANSES incrementará los montos de la AUH en agosto de 2026 con un aumento del 1,9%, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta actualización impactará en el valor de la prestación que perciben millones de familias durante el próximo mes.
El ajuste de la AUH responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que dispone aumentos mensuales para las prestaciones que paga ANSES en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para calcular cada incremento se toma como referencia el índice publicado dos meses antes del período de pago. El nuevo monto será depositado automáticamente en las cuentas de los beneficiarios, por lo que no será necesario realizar ningún trámite para acceder a la actualización.
De cuánto es el aumento para la Asignación Universal por Hijo en agosto
Con el incremento del 1,9%, la AUH pasará a tener un valor bruto de $150.861,90 por hijo en agosto. Ese monto corresponde a la prestación total antes del descuento del 20% que realiza ANSES, el cual se reintegra posteriormente al presentar la Libreta. La actualización responde al sistema de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones según la inflación. En este caso, el porcentaje aplicado surge del IPC de junio.
Por su parte, la Tarjeta Alimentar seguirá otorgándose como complemento para los beneficiarios alcanzados por el programa, aunque sus valores permanecerán sin cambios y no acompañarán el aumento de la AUH.
Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar son:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres o más hijos: $149.425.
Este beneficio es otorgado automáticamente por el Ministerio de Capital Humano a quienes reúnen los requisitos establecidos, por lo que no es necesario realizar una inscripción. Pueden acceder quienes cobran la AUH por hijos de hasta 17 años inclusive, mientras que los titulares de la AUH por discapacidad lo reciben sin límite de edad del hijo.
También forman parte del programa las personas embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social. ANSES incorpora a los beneficiarios en función de la información registrada en sus bases de datos. Además, en los casos que correspondan, se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años y a personas gestantes que cumplen las condiciones previstas por el organismo.
Cuánto te retiene ANSES este mes
Durante agosto, ANSES acreditará el 80% del monto de la AUH, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH, tal como lo establece el régimen de la prestación.
Los valores por cada hijo serán los siguientes:
- Monto bruto de la AUH: $150.861,90.
- Pago mensual correspondiente al 80%: $120.689,52.
- Retención del 20%: $30.172,38.
La Libreta AUH es el documento mediante el cual se acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario nacional de vacunación de los menores. Una vez presentada y validada la información, ANSES realiza el pago del dinero retenido en un único depósito.
Es importante tener en cuenta que la diferencia entre el monto total de la AUH y el importe que se cobra cada mes no representa un descuento permanente. Los $30.172,38 retenidos se recuperan cuando el adulto responsable completa el trámite correspondiente. En los casos de familias con más de un hijo, el cálculo se realiza de manera individual por cada asignación otorgada por ANSES.
Fechas de cobro en agosto de 2026 según tu DNI
ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH para agosto, que se organizará de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma de acreditaciones comenzará el 10 de agosto y se extenderá hasta el 21 de agosto.
Las fechas de cobro de la AUH serán las siguientes:
- DNI terminados en 0: 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 17 de agosto.
- DNI terminados en 6: 18 de agosto.
- DNI terminados en 7: 19 de agosto.
- DNI terminados en 8: 20 de agosto.
- DNI terminados en 9: 21 de agosto.
De esta manera, ANSES distribuirá los pagos de la AUH de forma escalonada para garantizar la acreditación de la prestación a todos los titulares según el cronograma oficial.
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