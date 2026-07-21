ANSES: el nuevo aumento destinado a jubilados y el bono para agosto 2026
Los jubilados cobrarán en agosto con aumento confirmado por ANSES, más un bono extraordinario de $70.000 que reforzará los haberes del sector pasivo.
El Gobierno nacional confirmó, a través de ANSES, cómo quedarán los haberes de los jubilados a partir del próximo mes. Luego de que el INDEC difundiera el dato de inflación de junio, se oficializó un aumento del 1,9% para todas las prestaciones previsionales del sistema.
La actualización tiene como objetivo acompañar la evolución de los precios y se depositará automáticamente en las cuentas de los beneficiarios. Además, el nuevo esquema establece los importes que percibirán los jubilados de acuerdo con los años de aportes y el tipo de prestación.
Según lo dispuesto por el Ejecutivo, los beneficiarios de ANSES cobrarán los haberes actualizados junto con el bono extraordinario que corresponda, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Como ocurre habitualmente, el dinero estará disponible en la fecha de pago asignada según la terminación del DNI.
Cuánto van a cobrar los jubilados de la mínima en agosto de 2026
El monto mínimo que recibirán los jubilados de ANSES quedará establecido en $419.817,12 tras la actualización mensual vinculada al índice de inflación. A ese importe se incorporará el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno de Javier Milei resolvió continuar otorgando como refuerzo para acompañar los ingresos de los beneficiarios con haberes más bajos.
Con esta suma, el ingreso mínimo total alcanzará los $489.817,12 netos para quienes se encuentran en la escala inferior del sistema previsional.
El refuerzo económico, que no tiene carácter remunerativo, será acreditado automáticamente junto con la jubilación mensual, sin que los beneficiarios deban realizar trámites, y podrá retirarse desde cualquier cajero automático habilitado.
Cómo se calcula el bono proporcional para quienes superan la mínima
La normativa establecida por el Gobierno nacional contempla un mecanismo de bono proporcional para aquellos jubilados de ANSES que cuentan con ingresos superiores al haber mínimo, pero que todavía no alcanzan el monto total garantizado.
En los casos donde la jubilación mensual supera los $419.817,12 pero se mantiene por debajo del ingreso unificado de $489.817,12, el Estado otorgará un refuerzo económico ajustado a la diferencia que falta para llegar a ese límite.
De esta manera, el sistema calculará automáticamente un bono reducido para cada beneficiario, con el objetivo de completar el monto establecido sin superar el tope previsto. Con esta medida, el Gobierno busca sostener un esquema de asistencia para los jubilados con haberes intermedios y garantizar un acompañamiento económico dentro del sistema previsional.
A cuánto se eleva la jubilación máxima que paga el Estado
La actualización del 1,9% por movilidad jubilatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo también se aplicará sobre las prestaciones más elevadas del sistema previsional. Con este incremento mensual, los haberes máximos administrados por ANSES alcanzarán un nuevo límite bruto de $2.825.074,77 durante el próximo período de pago.
A diferencia de los beneficiarios con ingresos más bajos, quienes perciben las jubilaciones más altas no recibirán el bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, conservarán el mismo mecanismo de actualización porcentual sobre sus haberes principales.
Los descuentos correspondientes a la cobertura de PAMI se realizarán de manera automática sobre los nuevos importes, aplicando las retenciones habituales previstas para este grupo de jubilados.
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