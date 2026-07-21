ANSES: el nuevo aumento destinado a jubilados y el bono para agosto 2026

El refuerzo económico, que no tiene carácter remunerativo, será acreditado automáticamente junto con la jubilación mensual, sin que los beneficiarios deban realizar trámites, y podrá retirarse desde cualquier cajero automático habilitado.

Cómo se calcula el bono proporcional para quienes superan la mínima

La normativa establecida por el Gobierno nacional contempla un mecanismo de bono proporcional para aquellos jubilados de ANSES que cuentan con ingresos superiores al haber mínimo, pero que todavía no alcanzan el monto total garantizado.

En los casos donde la jubilación mensual supera los $419.817,12 pero se mantiene por debajo del ingreso unificado de $489.817,12, el Estado otorgará un refuerzo económico ajustado a la diferencia que falta para llegar a ese límite.

De esta manera, el sistema calculará automáticamente un bono reducido para cada beneficiario, con el objetivo de completar el monto establecido sin superar el tope previsto. Con esta medida, el Gobierno busca sostener un esquema de asistencia para los jubilados con haberes intermedios y garantizar un acompañamiento económico dentro del sistema previsional.

A cuánto se eleva la jubilación máxima que paga el Estado

La actualización del 1,9% por movilidad jubilatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo también se aplicará sobre las prestaciones más elevadas del sistema previsional. Con este incremento mensual, los haberes máximos administrados por ANSES alcanzarán un nuevo límite bruto de $2.825.074,77 durante el próximo período de pago.

A diferencia de los beneficiarios con ingresos más bajos, quienes perciben las jubilaciones más altas no recibirán el bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, conservarán el mismo mecanismo de actualización porcentual sobre sus haberes principales.

Los descuentos correspondientes a la cobertura de PAMI se realizarán de manera automática sobre los nuevos importes, aplicando las retenciones habituales previstas para este grupo de jubilados.