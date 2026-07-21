ANSES: el trámite que hay que hacer para no perder el cobro de las asignaciones familiares

La ANSES recomienda controlar especialmente los siguientes datos:

domicilio

correo electrónico

número de teléfono

grupo familiar, cuando existan modificaciones

Cada titular debe corregir cualquier dato desactualizado apenas detecte una diferencia con la información vigente. Esa actualización ayuda a evitar inconvenientes en futuras gestiones.

Cómo hacer el trámite online desde el celular o la computadora

Los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El acceso requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Para cambiar el teléfono, el correo electrónico o el domicilio, los pasos son los siguientes:

ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

desde la web, seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto

desde la aplicación, abrir el menú desplegable y elegir Modificar datos

Los cambios vinculados con la información personal o familiar, como un matrimonio o un nacimiento, se realizan mediante Atención Virtual.

En esos casos, el procedimiento consiste en: