ANSES: el trámite que hay que hacer para no perder el cobro de las asignaciones familiares
La importancia de mantener la información actualizada en el sitio web radica en evitar demoras o abonos de prestaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que mantener la información personal actualizada resulta fundamental para evitar inconvenientes en el cobro de las prestaciones.
El organismo explicó que los datos registrados también permiten recibir notificaciones oficiales y agilizar distintos trámites. Los beneficiarios pueden revisar sus datos desde Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El sistema permite consultar la información registrada y corregirla cuando corresponda.
Cuál es el trámite obligatorio de ANSES para evitar demoras en los pagos
La actualización permite que los datos permanezcan vigentes para futuras gestiones y para la correcta liquidación de las prestaciones. El organismo recomienda realizar esa verificación cada vez que exista una modificación en la información declarada. Los cambios pueden efectuarse desde la plataforma digital o, cuando el trámite lo requiera, en una oficina de atención.
La actualización también mejora la comunicación entre la ANSES y los beneficiarios. Los datos correctos permiten que el organismo envíe avisos relacionados con prestaciones y trámites. La ANSES recordó además que todas sus gestiones son gratuitas y que nunca solicita claves personales, datos bancarios ni información confidencial por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.
Qué datos personales y familiares se deben actualizar en Mi ANSES
La plataforma permite revisar la información personal registrada por cada beneficiario. La verificación alcanza tanto a los datos de contacto como a la composición del grupo familiar.
La ANSES recomienda controlar especialmente los siguientes datos:
-
domicilio
correo electrónico
número de teléfono
grupo familiar, cuando existan modificaciones
Cada titular debe corregir cualquier dato desactualizado apenas detecte una diferencia con la información vigente. Esa actualización ayuda a evitar inconvenientes en futuras gestiones.
Cómo hacer el trámite online desde el celular o la computadora
Los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El acceso requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Para cambiar el teléfono, el correo electrónico o el domicilio, los pasos son los siguientes:
- ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- desde la web, seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto
- desde la aplicación, abrir el menú desplegable y elegir Modificar datos
Los cambios vinculados con la información personal o familiar, como un matrimonio o un nacimiento, se realizan mediante Atención Virtual.
En esos casos, el procedimiento consiste en:
- ingresar a Atención Virtual
- seleccionar Acreditación/modificación de datos personales y/o familiares
- adjuntar la documentación digitalizada que solicite el sistema
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