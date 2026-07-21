Asignaciones Familiares de ANSES: las nuevas escalas para trabajadores independientes
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La ANSES anunció una nueva modificación en los parámetros de ingresos del SUAF, el sistema destinado al pago de Asignaciones Familiares, que entrará en vigencia a partir de julio de 2026. La actualización contempla una suba del 2,15%, calculada según la variación de la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El cambio tendrá impacto tanto en las condiciones para acceder al beneficio como en la continuidad de quienes ya reciben la prestación.
Con los nuevos valores definidos por el organismo, algunos grupos familiares deberán revisar su situación, ya que quienes superen los topes de ingresos establecidos por ANSES podrían dejar de cumplir los requisitos del SUAF y quedar fuera del sistema de manera automática.
Cuánto se cobra por el SUAF en las categorías del monotributo
El monto base por hijo para las categorías más bajas del régimen simplificado (A, B y C) y para el Monotributo Social quedará fijado por el Estado en $75.438,60 brutos el mes que viene. Este valor se transferirá directamente a las cajas de ahorro de la seguridad social declaradas por los titulares de las asignaciones familiares en el sistema bancario habitual.
A medida que se eleva el escalón impositivo del pequeño contribuyente (categorías D en adelante), el importe determinado por el organismo disminuye de forma proporcional de acuerdo con las tablas de movilidad vigentes.
Cuáles son los topes de ingresos vigentes para cobrar el salario familiar por hijo
El Estado nacional impone límites estrictos de facturación mensual e ingresos brutos para que los trabajadores en relación de dependencia y los pequeños contribuyentes registrados conserven el cobro de las asignaciones. Si uno de los integrantes del núcleo familiar supera el techo individual pautado por decreto del Ejecutivo, el beneficio se suspende automáticamente de manera generalizada para todo el grupo.
Para los inscriptos en el régimen simplificado de la AFIP, rige una incompatibilidad absoluta para percibir las asignaciones a partir de la Categoría I inclusive. Aquellos pequeños comerciantes que excedan los techos de facturación bruta anualizados quedan excluidos del cobro del SUAF de ANSES.
Qué controles realiza el Gobierno sobre las asignaciones del sistema SUAF
El organismo previsional ejecuta cruces de datos mensuales automáticos para verificar que el total de ingresos del grupo familiar no exceda los límites individuales o colectivos fijados por decreto. Si las declaraciones ante el fisco nacional están al día y los vínculos filiales validados por el Estado, el reajuste del 1,9% en el salario familiar se liquidará de oficio.
Los aportantes independientes pueden revisar su categoría prestacional ingresando al portal oficial con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, evitando gestiones presenciales necesarias en las delegaciones de atención.
Días de pago del SUAF para monotributistas en agosto de 2026
El cronograma de transferencias bancarias se desplegará de forma paralela con el calendario general de las asignaciones sociales:
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DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.
DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.
DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.
DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.
DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.
DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.
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