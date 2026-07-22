ANSES: se confirmaron las fechas oficiales para las Asignaciones Familiares de agosto 2026

Las transferencias se realizan de oficio y el dinero unificado queda resguardado en la cuenta previsional de la madre o tutor, permitiendo una libre disponibilidad de los recursos.

Cómo corroborar el estado contable y la boca de expendio asignada

La consulta virtual es la vía oficial recomendada por el organismo para constatar eventuales cambios en las bocas de expendio. Las beneficiarias pueden ingresar al portal de la entidad previsional en la solapa "Cuándo y dónde cobro" utilizando su número de CUIL para obtener la confirmación inmediata del estado de su pago.

Días de pago del calendario de las asignaciones en agosto de 2026

El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas: