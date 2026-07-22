ANSES: se confirmaron las fechas oficiales para las Asignaciones Familiares de agosto 2026
El organismo oficializó el cronograma definitivo para la acreditación de las prestaciones en todo el país y organizó los días de pago de manera escalonada.
El Gobierno nacional ya dispone de la planificación logística para efectuar las transacciones familiares correspondientes al próximo mes. Se estructuró técnicamente de manera fragmentada para ordenar el flujo de fondos en el clearing financiero y garantizar la disponibilidad de efectivo en las terminales de cobro automáticas de todo el país.
Se confirma que las titulares contarán con sus haberes mensuales unificados con los programas de asistencia alimentaria complementaria, permitiendo que las familias dispongan de la totalidad de la asistencia estatal directa desde el primer día asignado.
Cómo impactan los feriados en las fechas de pago de las asignaciones
La diagramación de las jornadas de depósito bancario contempla el calendario de días hábiles comerciales determinado por el Banco Central de la República Argentina. Las órdenes de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social se adelantan de oficio para garantizar que el dinero esté disponible.
El sistema previsional nacional coordina los clearing bancarios de manera de mitigar demoras logísticas. Las beneficiarias con documentos finalizados en la segunda mitad del padrón deben considerar esta brecha al momento de planificar la economía doméstica. Las transacciones electrónicas, transferencias digitales y compras con tarjeta de débito permanecen operativas las 24 horas del día.
Qué montos se acreditan de forma unificada en el cronograma
Las titulares encontrarán disponible en sus cuentas el haber correspondiente incrementado por movilidad mensual, lo que representa una suma nominal directa por hijo ajustada al 1,9% de inflación. A este valor de base de la seguridad social se le adiciona el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar.
Las transferencias se realizan de oficio y el dinero unificado queda resguardado en la cuenta previsional de la madre o tutor, permitiendo una libre disponibilidad de los recursos.
Cómo corroborar el estado contable y la boca de expendio asignada
La consulta virtual es la vía oficial recomendada por el organismo para constatar eventuales cambios en las bocas de expendio. Las beneficiarias pueden ingresar al portal de la entidad previsional en la solapa "Cuándo y dónde cobro" utilizando su número de CUIL para obtener la confirmación inmediata del estado de su pago.
Días de pago del calendario de las asignaciones en agosto de 2026
El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas:
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DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.
DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.
DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.
DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.
DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.
DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.
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