ANSES: el 2026 vendrá con nuevos aumentos y montos para los beneficiarios
Además de conocerse el incremento en las prestaciones del organismo, se anunció el calendario de pagos para el primer mes del año. Los detalles en la nota.
Si bien aún restan algunos días para que complete el 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) enfoca todos los cañones en el próximo año, que comenzará con incrementos en las asignaciones.
Asimismo, el organismo también dio a conocer el calendario de pagos para enero, que depende del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.
Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES
Tras la aplicación del ajuste del 2,5% que entra en vigencia en enero, los montos de las jubilaciones se actualizan y la prestación mínima alcanza los $349.303,33.
Además, en caso de continuar el bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios pasarían a percibir estos ingresos mensuales:
- Jubilación mínima: $419.303.
- Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM): $349.443.
- Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $314.523.
- Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303.
Es importante resaltar que el bono de $70.000 se deposita de manera automática en la cuenta bancaria junto con la prestación, alcanzando a aquellos que no superan el tope establecido por el organismo.
Nuevos montos de AUH y SUAF desde enero de 2026
En lo que respecta a la Asignación Universal por Hijo (AUH), ANSES continúa aplicando el mecanismo tradicional de cobro: cada mes se abona el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se acumula y se paga posteriormente, una vez que el titular presenta la Libreta AUH. Estos son los importes actualizados que comienzan a regir en enero:
- AUH: $125.529.
- AUH por hijo con discapacidad: $408.697.
- Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) – primer tramo: $61.252
- Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) por hijo con discapacidad: $199.433.
