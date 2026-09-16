Las ofertas y ahorros especiales vigentes en supermercados destinados para jubilados
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
En qué cadenas se consiguen los principales descuentos
Entre los supermercados que aparecen vinculados al programa se encuentran Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar.
La presencia de una cadena dentro del programa no significa necesariamente que todas sus sucursales tengan las mismas promociones. Por eso, antes de realizar una compra es importante revisar las condiciones correspondientes al comercio y a la localidad.
En algunos casos, el descuento se aplica directamente al momento de pagar. En otros, funciona mediante un reintegro que se acredita posteriormente en la cuenta asociada al medio de pago.
Qué requisitos se exigen al momento de pagar
Los beneficios para jubilados y pensionados no tienen una modalidad única. Algunas cadenas aplican el descuento directamente al momento de pagar, mientras que otras utilizan sistemas de reintegro.
También existen diferencias respecto del medio de identificación. En determinados supermercados alcanza con utilizar la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión, mientras que otras promociones requieren registrarse previamente en un programa de beneficios.
Por otra parte, los descuentos bancarios funcionan bajo condiciones específicas. El cliente debe utilizar el medio de pago indicado por la entidad y respetar los días, topes y canales establecidos.
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