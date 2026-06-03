Anses prendió la Beca Progresar en junio 2026: cómo saber si te corresponde

Seleccionar el período 05 al 06 de 2026. Generar el comprobante. Revisar si aparece la leyenda "Registra Liquidaciones de PROGRESAR".

Cuánto paga Progresar en 2026

Monto mensual total: $35.000.

Pago del 80%: $28.000. Retención mensual: $7.000. De todos modos, la confirmación definitiva del cobro debe verificarse a través de los canales oficiales del programa Progresar y de Capital Humano, ya que la aparición de una liquidación en la Certificación Negativa no reemplaza las comunicaciones oficiales sobre fechas y acreditaciones.