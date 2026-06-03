Anses prendió la Beca Progresar en junio 2026: cómo saber si te corresponde
Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.
En junio, tras el aumento del 2,9% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.
Cómo consultar si tenés una liquidación de Progresar
Ingresar a la Certificación Negativa de Anses en:
Seleccionar el período 05 al 06 de 2026. Generar el comprobante. Revisar si aparece la leyenda "Registra Liquidaciones de PROGRESAR".
Cuánto paga Progresar en 2026
Monto mensual total: $35.000.
Pago del 80%: $28.000. Retención mensual: $7.000. De todos modos, la confirmación definitiva del cobro debe verificarse a través de los canales oficiales del programa Progresar y de Capital Humano, ya que la aparición de una liquidación en la Certificación Negativa no reemplaza las comunicaciones oficiales sobre fechas y acreditaciones.
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