ANSES: el aumento que podría llegar a recibir la AUH en abril

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Los bonos extra de la AUH mantienen sus valores

En cuanto a los adicionales, la ANSES ratificó que los bonos extra de la AUH no tendrán aumentos por el momento. Entre ellos, se destaca la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo clave para familias con hijos en edad escolar, que en 2026 alcanza los $85.000 e incluye un monto extraordinario para acompañar el inicio del ciclo lectivo.

Este beneficio se paga una vez al año y representa un ingreso complementario importante dentro del esquema de asistencia. En un contexto de inflación sostenida, estos adicionales siguen siendo un respaldo relevante para quienes perciben la AUH, ayudando a cubrir gastos educativos y cotidianos.