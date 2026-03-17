ANSES: el aumento que podría llegar a recibir la AUH en abril
Una parte de los programas de transferencia de ingresos está destinada a familias con hijos, que hoy representan un grupo clave dentro de la asistencia social.
La ANSES confirmó un nuevo ajuste que impacta directamente en la AUH, con una suba que ya comenzó a aplicarse en marzo y que podría reflejarse con mayor claridad en los pagos de abril. El incremento es del 2,88%, definido a partir de la fórmula de movilidad vigente, que actualiza las prestaciones en función de la evolución de la inflación.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 55/26 y apunta a sostener el ingreso de los hogares frente al aumento del costo de vida.
En paralelo, el organismo mantiene sin cambios los requisitos de acceso: si uno de los integrantes del grupo familiar supera un ingreso de $2.722.595, queda excluido del beneficio, mientras que el tope del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) se estableció en $5.445.190, con escalas diferenciadas según la situación laboral.
Aumento de la AUH en abril 2026
Aunque la actualización de la AUH rige desde marzo, el impacto completo se percibirá en abril, cuando se liquiden los haberes con los valores ya ajustados. Con la suba aplicada por la ANSES, la AUH por hijo y por embarazo se ubica en $132.814, mientras que la AUH por hijo con discapacidad alcanza los $432.461.
El esquema de cobro se mantiene sin modificaciones: el organismo deposita mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene y se paga una vez presentada la Libreta que certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los requisitos vinculados al desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Los bonos extra de la AUH mantienen sus valores
En cuanto a los adicionales, la ANSES ratificó que los bonos extra de la AUH no tendrán aumentos por el momento. Entre ellos, se destaca la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo clave para familias con hijos en edad escolar, que en 2026 alcanza los $85.000 e incluye un monto extraordinario para acompañar el inicio del ciclo lectivo.
Este beneficio se paga una vez al año y representa un ingreso complementario importante dentro del esquema de asistencia. En un contexto de inflación sostenida, estos adicionales siguen siendo un respaldo relevante para quienes perciben la AUH, ayudando a cubrir gastos educativos y cotidianos.
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