ANSES: de cuánto será el bono confirmado para estudiantes este año

Progresar Trabajo: de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 años para personas sin empleo formal registrado.

Cuánto dinero reciben los estudiantes en marzo 2026

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en febrero un aumento del 2,85%.

Con este incremento, el monto bruto de la AUH se eleva a alrededor de $129.000 por hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, el organismo retiene el 20% del total hasta la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el pago mensual directo será de aproximadamente $103.000 por hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto ascenderá a unos $417.000, con un pago en mano cercano a los $333.000.

Para los beneficiarios que residen en la zona austral, donde se aplica el adicional por zona desfavorable, los valores también se incrementan:

AUH : pasa a $166.000 , con un pago directo de $133.000 .

AUH por discapacidad: sube a $542.000, con un pago mensual de $433.000.

El Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, también se actualiza por movilidad. En febrero, el beneficio subirá de $47.340 a $48.691.

Este complemento se otorga de forma automática a los titulares de la AUH con hijos menores de 3 años, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar no se ajusta por inflación y, hasta el momento, no se anunciaron incrementos. Por lo tanto, en febrero mantiene los mismos valores que el mes anterior:

$52.250 para familias con un hijo .

$81.936 para familias con dos hijos .

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Requisitos para acceder al bono Progresar de ANSES

Entre las condiciones generales que exige el programa se encuentran:

Tener DNI argentino , ser naturalizado o contar con residencia legal vigente .

Estar inscripto en una institución educativa reconocida .

Acreditar la condición de alumno regular .

No superar el tope de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) en el grupo familiar, con excepciones para pensiones no contributivas por invalidez.

Cumplir con el reglamento Progresar y participar en las actividades complementarias.

Tener el calendario de vacunación actualizado.

El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio para mantener el cobro mensual durante todo el año.