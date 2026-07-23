Asignación Universal por Hijo: ANSES confirmó los nuevos montos para agosto 2026

Monto bruto: $150.861,90.

$150.861,90. Monto a cobrar (80%): $120.689,52.

$120.689,52. Monto retenido (20%): $30.172,38.

Ese porcentaje retenido se paga en una única cuota cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en agosto

Los beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Los montos vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en la que se cobra la AUH.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio se asigna de manera automática a: