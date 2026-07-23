Asignación Universal por Hijo: ANSES confirmó los nuevos montos para agosto 2026
El organismo oficializó el cronograma definitivo para la acreditación de las prestaciones en todo el país y organizó los días de pago de manera escalonada.
El Gobierno nacional ya dispone de la planificación logística para efectuar las transacciones familiares correspondientes al próximo mes. Se estructuró técnicamente de manera fragmentada para ordenar el flujo de fondos en el clearing financiero y garantizar la disponibilidad de efectivo en las terminales de cobro automáticas de todo el país.
Se confirma que las titulares contarán con sus haberes mensuales unificados con los programas de asistencia alimentaria complementaria, permitiendo que las familias dispongan de la totalidad de la asistencia estatal directa desde el primer día asignado.
Cuánto cobra la AUH de ANSES en agosto de 2026
Con el aumento del 1,9%, el monto bruto de la AUH pasará de $148.049 a $150.861,90 por cada hijo.
Sin embargo, ANSES deposita todos los meses el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Los valores para agosto quedan de la siguiente manera:
- Monto bruto: $150.861,90.
- Monto a cobrar (80%): $120.689,52.
- Monto retenido (20%): $30.172,38.
Ese porcentaje retenido se paga en una única cuota cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en agosto
Los beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, sin necesidad de realizar ningún trámite.
Los montos vigentes son:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres o más hijos: $149.425.
Este beneficio se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en la que se cobra la AUH.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
El beneficio se asigna de manera automática a:
- Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.
- Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
- Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE), según la normativa vigente.
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