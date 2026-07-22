Trámites de ANSES: AUH y SUAF, cómo cambiar la titularidad del beneficio a otro familiar

Para solicitar la Adenda 63, el adulto responsable debe presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), el DNI del menor y la partida de nacimiento. Además, tiene que aportar documentación que demuestre la convivencia y acredite que está a cargo del niño o adolescente.

Una vez presentada la documentación, Anses evalúa cada caso de acuerdo con las disposiciones de la Ley 24.714 antes de autorizar el cambio de titularidad.

Dónde se realiza el trámite y qué documentación interviene en la gestión

El trámite para cambiar la titularidad de la AUH o del SUAF comienza en el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) o en los organismos provinciales habilitados por ANSES.

Después de analizar la situación familiar, el organismo correspondiente elabora una declaración jurada del adulto responsable, una nota de evaluación técnica y un informe de reconversión. Con esa documentación, el solicitante debe concurrir a una oficina de ANSES para completar el cambio de titularidad.

También es importante distinguir este trámite de otros procedimientos vigentes. Cuando el pedido de cambio lo realiza la madre o el padre del menor, no corresponde iniciar la Adenda 63. En esos casos debe utilizarse el Formulario Madres, destinado exclusivamente a los cambios de titularidad entre progenitores. De esta forma, ANSES diferencia los trámites según quién solicita la modificación y cuál es el vínculo con el niño o adolescente.