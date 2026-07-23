Aerolíneas Argentinas confirmó la renovación de su flota con la incorporación de 20 aviones

Las primeras aeronaves comenzarán a sumarse a la flota de Aerolíneas a partir del primer trimestre de 2027, con la llegada de un nuevo Boeing 737 MAX 8. En la flota de largo alcance, el cronograma incluye el ingreso de los Airbus A330neo a partir del primer semestre de 2028.

Estas primeras aeronaves tendrán una configuración de 291 asientos: 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy.

“La firma de estos acuerdos en Farnborough es un mensaje claro de confianza de la industria hacia nuestra compañía, y es el resultado de una planificación de largo plazo y de una gestión orientada a la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto. También es la demostración de que el trabajo realizado en los últimos años nos permite volver a invertir, renovar la flota y seguir creciendo sobre bases sustentables”, afirmó Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas

.La incorporación de los A330neo permitirá avanzar en la renovación de la operación internacional, sumar capacidad y mejorar la eficiencia de la flota de largo radio.

Por su parte, los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 estarán destinados a fortalecer la red doméstica y regional, con aviones de nueva generación, mayor capacidad y mejor eficiencia por asiento.

El plan incluye además la modernización de las cabinas de la flota A330 actualmente en servicio y la incorporación progresiva de nuevas propuestas comerciales para los pasajeros de largo alcance.Este programa de inversión fue posible gracias a los resultados obtenidos por Aerolíneas Argentinas en los últimos ejercicios.

En 2024, la compañía obtuvo un resultado operativo positivo de USD 56,6 millones, según sus estados contables auditados por KPMG. En 2025, ese resultado ascendió a USD 120,7 millones, sin recibir transferencias del Estado Nacional por primera vez desde que el Estado argentino se convirtió en el principal accionista de la empresa. Los estados contables correspondientes a ese ejercicio serán sometidos a aprobación de la Asamblea de Accionistas a principios de agosto.Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas pone en marcha la renovación de flota más importante de la última década y consolida una estrategia de crecimiento basada en eficiencia operativa, mejora del servicio y sustentabilidad financiera.