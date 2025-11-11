 ANSES: las personas habilitadas a cobrar la Beca Progresar en noviembre 2025

Para completar la solicitud correctamente, los interesados deben cumplir con tres condiciones básicas:

Crear un usuario personal en la plataforma Mi Argentina (no se aceptan perfiles de familiares). El paso a paso está disponible en argentina.gob.ar/miargentina.

Contar con un CBU o CVU propio

Mantener los datos personales y familiares actualizados en ANSES, dado que esa información se utiliza para evaluar las condiciones y procesar los pagos. En caso de requerir cambios, se puede gestionar desde anses.gob.ar/mi-anses o acercarse a una oficina del organismo.

Becas progresar Aumentó 75% el valor de las becas Progresar.

El monto de las Becas Progresar en noviembre 2025

El Ministerio de Capital Humano junto con la ANSES definieron que durante noviembre los beneficiarios de la línea Progresar Enfermería recibirán un pago total de $35.000, correspondiente al monto completo del beneficio mensual.

En el caso de las demás líneas del programa Becas Progresar, los titulares perciben mensualmente el 80% del valor, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante se deposita al finalizar el ciclo lectivo, una vez que el estudiante presenta la certificación académica que confirma su regularidad.

De esta manera, el programa mantiene su esquema de pagos escalonado, garantizando el acompañamiento económico durante el año y promoviendo la continuidad educativa de los beneficiarios.