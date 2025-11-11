ANSES: las personas habilitadas a cobrar la Beca Progresar en noviembre 2025
Enterate quiénes pueden acceder a esta prestación estatal y cuáles son los montos actualizados que el organismo mantiene vigentes.
Las Becas Progresar son una de las herramientas más importantes de apoyo económico para estudiantes en Argentina. Administradas por la ANSES, buscan garantizar que más jóvenes puedan iniciar, continuar y finalizar sus estudios en los distintos niveles educativos y trayectos formativos.
Actualmente, el programa mantiene inscripciones abiertas en varias de sus líneas y continúa con el pago mensual a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.
Quiénes se pueden anotar en las Becas Progresar
El Ministerio de Capital Humano reabrió la inscripción a las Becas Progresar 2025, destinadas a acompañar la trayectoria educativa de estudiantes de todo el país.
En esta nueva etapa, pueden anotarse quienes cursen primaria o secundaria a través de Progresar Obligatorio, y los alumnos universitarios o terciarios mediante Progresar Superior. Además, las carreras de Enfermería cuentan con una convocatoria especial para apoyar económicamente a quienes se forman en este campo clave para la salud pública.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de septiembre para el nivel obligatorio y hasta el 5 de septiembre para el nivel superior, mientras que Progresar Trabajo sigue disponible de forma permanente.
Para completar la solicitud correctamente, los interesados deben cumplir con tres condiciones básicas:
- Crear un usuario personal en la plataforma Mi Argentina (no se aceptan perfiles de familiares). El paso a paso está disponible en argentina.gob.ar/miargentina.
- Contar con un CBU o CVU propio, ya que los pagos no se acreditan en cuentas de terceros.
- Mantener los datos personales y familiares actualizados en ANSES, dado que esa información se utiliza para evaluar las condiciones y procesar los pagos. En caso de requerir cambios, se puede gestionar desde anses.gob.ar/mi-anses o acercarse a una oficina del organismo.
El monto de las Becas Progresar en noviembre 2025
El Ministerio de Capital Humano junto con la ANSES definieron que durante noviembre los beneficiarios de la línea Progresar Enfermería recibirán un pago total de $35.000, correspondiente al monto completo del beneficio mensual.
En el caso de las demás líneas del programa Becas Progresar, los titulares perciben mensualmente el 80% del valor, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante se deposita al finalizar el ciclo lectivo, una vez que el estudiante presenta la certificación académica que confirma su regularidad.
De esta manera, el programa mantiene su esquema de pagos escalonado, garantizando el acompañamiento económico durante el año y promoviendo la continuidad educativa de los beneficiarios.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario