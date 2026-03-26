ANSES: el bono para desempleados que supera los $300.000

Trabajadores eventuales o de temporada

Tienen que haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y, a la vez, sumar más de 90 días de actividad en el último año antes de la desvinculación.

Plazo para iniciar el trámite: el pedido debe realizarse dentro de los 90 días hábiles desde la finalización del vínculo laboral. Si se supera ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada jornada de demora.