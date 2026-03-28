ANSES: el calendario de pagos confirmado para abril 2026

Qué pasa con la PUAM y las pensiones no contributivas

Otras de las asignaciones que ajustaron sus montos siguiendo la movilidad previsional son la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas, que además recibieron el bono extraordinario. En estos casos, el refuerzo se aplica de manera proporcional según cada tipo de prestación, con el objetivo de fortalecer los ingresos más bajos del sistema.

Calendario de pagos ANSES abril 2026: cuándo cobro

El cronograma de pagos se organiza según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Jubilados y pensionados con haberes superiores

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril

Asignación Universal por Hijo (AUH)