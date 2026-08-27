ANSES: el depósito que superará los $300.000 para un grupo de beneficiarios

Requisitos para trabajadores permanentes y eventuales

La diferencia entre las modalidades de contratación es importante porque determina qué período de aportes debe acreditar cada persona. Los trabajadores permanentes deben contar con seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al momento en que se produjo el despido o terminó el contrato. La relación laboral debe haber finalizado por una causa contemplada para acceder al beneficio.

Quienes tenían empleos eventuales o de temporada deben demostrar más de 90 días trabajados durante los 12 meses anteriores al cese y, al mismo tiempo, menos de 12 meses de actividad dentro de los tres años previos. La duración de los pagos se determina de acuerdo con el tiempo trabajado y los aportes acumulados. El esquema puede llegar hasta 12 cuotas mensuales.

Monto máximo y mínimo: ¿cuánto se cobra por mes?

El monto no es igual para todos los beneficiarios. Para calcularlo, ANSES toma como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual registrada durante los últimos seis meses de actividad. Sobre ese cálculo se aplican los límites vigentes. Desde el 1° de agosto, la Prestación por Desempleo tiene un piso de $188.300 y un techo de $376.600 mensuales. La duración también influye en el total que puede recibir una persona. El beneficio puede otorgarse entre dos y 12 cuotas, según los meses trabajados y los aportes registrados antes de la desvinculación.

El dinero se deposita mediante una Cuenta de la Seguridad Social. ANSES puede gestionar la apertura de esa cuenta cuando se aprueba la prestación. Si el beneficiario ya tiene una cuenta bancaria donde recibe otra prestación del organismo, el pago puede acreditarse ahí.