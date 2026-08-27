ANSES: el depósito que superará los $300.000 para un grupo de beneficiarios
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $372.400 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.
¿Quiénes pueden cobrar el seguro por desempleo en 2026?
La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores registrados que se encontraban bajo relación de dependencia y quedaron sin trabajo por una causa que no dependió de su decisión. Entre las situaciones contempladas se encuentran el despido sin justa causa, la finalización de un contrato y determinados casos de quiebra o cierre.
La persona tiene que acreditar un período mínimo de actividad con aportes y encontrarse en una situación legal de desempleo. El requisito cambia según el tipo de contratación que tenía antes del cese. En el caso de los trabajadores permanentes, se exige haber trabajado al menos seis meses con aportes durante los tres años anteriores al despido o a la finalización de la relación laboral.
Para los trabajadores eventuales o de temporada, deben registrarse menos de 12 meses trabajados durante los últimos tres años y más de 90 días durante el año anterior al fin del vínculo. También existe un régimen para trabajadores de la construcción, que contempla al menos ocho meses de trabajo con aportes durante los dos años anteriores al despido o fin de la obra.
Requisitos para trabajadores permanentes y eventuales
La diferencia entre las modalidades de contratación es importante porque determina qué período de aportes debe acreditar cada persona. Los trabajadores permanentes deben contar con seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al momento en que se produjo el despido o terminó el contrato. La relación laboral debe haber finalizado por una causa contemplada para acceder al beneficio.
Quienes tenían empleos eventuales o de temporada deben demostrar más de 90 días trabajados durante los 12 meses anteriores al cese y, al mismo tiempo, menos de 12 meses de actividad dentro de los tres años previos. La duración de los pagos se determina de acuerdo con el tiempo trabajado y los aportes acumulados. El esquema puede llegar hasta 12 cuotas mensuales.
Monto máximo y mínimo: ¿cuánto se cobra por mes?
El monto no es igual para todos los beneficiarios. Para calcularlo, ANSES toma como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual registrada durante los últimos seis meses de actividad. Sobre ese cálculo se aplican los límites vigentes. Desde el 1° de agosto, la Prestación por Desempleo tiene un piso de $188.300 y un techo de $376.600 mensuales. La duración también influye en el total que puede recibir una persona. El beneficio puede otorgarse entre dos y 12 cuotas, según los meses trabajados y los aportes registrados antes de la desvinculación.
El dinero se deposita mediante una Cuenta de la Seguridad Social. ANSES puede gestionar la apertura de esa cuenta cuando se aprueba la prestación. Si el beneficiario ya tiene una cuenta bancaria donde recibe otra prestación del organismo, el pago puede acreditarse ahí.
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