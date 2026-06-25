ANSES: el grupo específico de beneficiarios que recibirá un monto extra de $400.000

Cuáles son los requisitos para acceder al cobro adicional

El beneficio alcanza a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad y que también están incluidas en el programa de la Tarjeta Alimentar. De esta manera, durante junio, algunos beneficiarios de ANSES podrán recibir un monto cercano a los $450.000.

Los valores establecidos para este mes quedan conformados de la siguiente manera:

AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06.

$377.530,06. Tarjeta Alimentar: $72.250.

La suma de ambas prestaciones da como resultado un total de $449.780,06 acreditado durante el período.