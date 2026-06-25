ANSES: el grupo específico de beneficiarios que recibirá un monto extra de $400.000
El organismo planea abonar estos beneficios durante el sexto mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
El extra de más de 400.000 que recibirá un grupo de beneficiarios
Con este incremento, algunos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrían alcanzar ingresos cercanos a los $450.000 durante este mes.
En paralelo, el organismo aclaró que, aunque junio coincide con el cobro del aguinaldo para jubilados y trabajadores registrados, quienes reciben la AUH no acceden a este pago extra. Esto se debe a que la asignación no tiene naturaleza salarial ni forma parte de los beneficios previsionales.
Cuáles son los requisitos para acceder al cobro adicional
El beneficio alcanza a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad y que también están incluidas en el programa de la Tarjeta Alimentar. De esta manera, durante junio, algunos beneficiarios de ANSES podrán recibir un monto cercano a los $450.000.
Los valores establecidos para este mes quedan conformados de la siguiente manera:
- AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06.
- Tarjeta Alimentar: $72.250.
La suma de ambas prestaciones da como resultado un total de $449.780,06 acreditado durante el período.
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