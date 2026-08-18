La inflación mayorista fue de 0,8% en julio

El índice de precios internos al por mayor acumuló un alza del 16,6 por ciento en lo que va del año.

en lo que va del año. La medición se ubicó por debajo de la inflación minorista, que había registrado un 2,1 por ciento en el mismo período analizado.

en el mismo período analizado. Los rubros con mayor incidencia positiva fueron los productos agropecuarios y las sustancias químicas, compensados fuertemente por la baja en el petróleo crudo y el gas.

El festejo de Javier Milei y el equipo económico

Tras conocerse la publicación oficial, el presidente de la Nación utilizó sus redes sociales para celebrar la noticia. El mandatario destacó efusivamente que al final el mes empezó con un cero, haciendo referencia a la drástica caída de la variación de los precios al por mayor.

Por su parte, el ministro de Economía también se sumó a las publicaciones digitales, detallando los factores clave que permitieron sostener esta marcada desaceleración y consolidar el esperado sendero bajista durante tres meses consecutivos.