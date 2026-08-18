La inflación mayorista fue de 0,8% en julio
El INDEC confirmó que la inflación mayorista bajó a 0,8 por ciento en el mes de julio. Javier Milei celebró este nuevo dato económico en sus redes sociales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este martes que la inflación mayorista de julio se desaceleró al 0,8 por ciento. Con este resultado, el índice arrojó una variación del 31,1 por ciento en la comparación interanual contra el mismo mes del último año, marcando una fuerte baja. Así lo destacó el ministro Luis Caputo.
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Los números del INDEC y el impacto en la economía
El reporte estadístico detalló que el resultado mensual fue consecuencia de una leve suba del 0,8 por ciento en los productos nacionales y del 0,5 por ciento en los artículos importados.
Este indicador económico representó la cifra más baja desde mayo de 2025 y la menor para este mes en particular en los últimos siete años.
Entre los datos más relevantes del informe oficial se destacan:
- El índice de precios internos al por mayor acumuló un alza del 16,6 por ciento en lo que va del año.
- La medición se ubicó por debajo de la inflación minorista, que había registrado un 2,1 por ciento en el mismo período analizado.
- Los rubros con mayor incidencia positiva fueron los productos agropecuarios y las sustancias químicas, compensados fuertemente por la baja en el petróleo crudo y el gas.
El festejo de Javier Milei y el equipo económico
Tras conocerse la publicación oficial, el presidente de la Nación utilizó sus redes sociales para celebrar la noticia. El mandatario destacó efusivamente que al final el mes empezó con un cero, haciendo referencia a la drástica caída de la variación de los precios al por mayor.
Por su parte, el ministro de Economía también se sumó a las publicaciones digitales, detallando los factores clave que permitieron sostener esta marcada desaceleración y consolidar el esperado sendero bajista durante tres meses consecutivos.
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