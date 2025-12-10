ANSES: el grupo que recibirá casi $600.000 en diciembre
La cifra surge de combinar distintas prestaciones que ANSES paga en diciembre tras el ajuste por IPC, y un grupo puntual puede pasar los $575.000.
De cara al calendario de pagos de diciembre de 2025, la ANSES anticipó una liquidación mucho más robusta para un grupo puntual de beneficiarios, incluyendo a quienes reciben la AUH, que podría superar los $575.000 en un solo mes. No se trata de un bono clásico, sino de un monto final que resulta de la suma de varias prestaciones vigentes.
Con el incremento del 2,3% aplicado según el Índice de Precios al Consumidor de octubre informado por el INDEC, se actualizan asignaciones, jubilaciones y programas sociales.
Quiénes pueden cobrar más de $575.000
Este total solo puede alcanzarse cuando el titular reúne, de manera simultánea, todas las condiciones requeridas. Debe cobrar la AUH por hijo con discapacidad, tener un hijo menor de 3 años para acceder al Complemento Leche, recibir la Tarjeta Alimentar y ser beneficiario activo del programa Volver al Trabajo.
Por esta combinación tan específica, se trata de un grupo muy reducido dentro del conjunto completo de titulares que cobran prestaciones de la ANSES.
Quiénes pueden acceder a esta combinación de más de $575.000
Las personas que pueden superar los $575.000 en diciembre dentro de la ANSES son aquellas que reciben, al mismo tiempo, un conjunto muy puntual de prestaciones.
Para alcanzar ese total, el titular debe acceder a la AUH por Hijo con Discapacidad, que en diciembre queda en $398.853; a la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo, que suma $52.250; al Complemento Leche del Plan 1000 Días, que aporta $46.199; y al programa Volver al Trabajo, que agrega $78.000.
En conjunto, estas ayudas alcanzan un total de $575.302 en diciembre. No se trata de un bono extra, sino del resultado de combinar varios beneficios que solo pueden acumular titulares en situaciones muy específicas.
Calendario de pagos AUH y AUE en diciembre 2025
- DNI 0: martes 9 de diciembre
- DNI 1: miércoles 10 de diciembre
- DNI 2 y 3: jueves 11 de diciembre
- DNI 4 y 5: viernes 12 de diciembre
- DNI 6 y 7: lunes 15 de diciembre
- DNI 8 y 9: martes 16 de diciembre
