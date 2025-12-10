 ANSES: el grupo que recibirá casi $600.000 en diciembre

Para alcanzar ese total, el titular debe acceder a la AUH por Hijo con Discapacidad, que en diciembre queda en $398.853; a la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo, que suma $52.250; al Complemento Leche del Plan 1000 Días, que aporta $46.199; y al programa Volver al Trabajo, que agrega $78.000.

En conjunto, estas ayudas alcanzan un total de $575.302 en diciembre. No se trata de un bono extra, sino del resultado de combinar varios beneficios que solo pueden acumular titulares en situaciones muy específicas.

Calendario de pagos AUH y AUE en diciembre 2025