ANSES: el paso a paso para recibir un bono de $85.000 en diciembre

Una vez cargado, el organismo puede demorar entre 60 y 90 días en acreditar el pago, por lo que quienes lo gestionen a principios de diciembre podrían recibir el depósito antes de fin de año o a inicios de 2026.

La fecha límite para presentar el certificado

El certificado escolar puede enviarse hasta el 31 de diciembre de 2025, un límite que conviene no dejar pasar para evitar demoras o rechazos en la acreditación. Si la carga se realiza tarde o con errores, el pago puede quedar afuera del calendario y el trámite debe reiniciarse.

Una vez vencido el plazo, ya no es posible acceder al refuerzo de ese período, por lo que ANSES recomienda completarlo cuanto antes para asegurar el cobro del monto unificado de $85.000 por hijo.