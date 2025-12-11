ANSES: el paso a paso para recibir un bono de $85.000 en diciembre
ANSES activó un extra de $100.000 para beneficiarios de AUH que mejora los ingresos de diciembre y acompaña la suba por inflación.
El refuerzo ANSES de $85.000 por hijo 2025 volvió a concentrar consultas en diciembre por los gastos del fin de año y la preparación del ciclo lectivo. Se trata de una ayuda específica, distinta de la AUH y la Libreta, destinada a chicos desde los 45 días hasta los 18 años, además de personas con discapacidad sin límite de edad.
Este mes se mantiene el mismo monto vigente desde marzo gracias a un complemento que iguala el pago en todo el país. Quienes carguen el certificado antes del 31 de diciembre podrán acceder a este apoyo que suma para arrancar el 2026 con un poco más de aire.
Qué es y quiénes pueden cobrar el refuerzo ANSES
El refuerzo de $85.000 por hijo surge de los montos definidos por la Resolución 297/25 y un extra del Decreto 63/25, que permite unificar el pago en todo el país sin importar la zona.
- Valor general: $42.039
- Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Salta y Formosa): $56.075
- Zona 2 (Chubut): $70.135
- Zona 3 (Catamarca, Jujuy y zonas mineras o de baja densidad de Salta): $83.797
- Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797
El complemento eleva el total del refuerzo a $85.000 por hijo para todo el país. Pueden recibirlo titulares de AUH, trabajadores registrados con Asignación Familiar, monotributistas habilitados y beneficiarios de pensiones no contributivas con hijos a cargo. El requisito esencial es presentar el certificado escolar, que puede cargarse aunque no se haya cobrado al inicio del año.
Cómo hacer el trámite para cobrar el refuerzo
ANSES habilita la presentación del certificado escolar de manera digital desde Mi ANSES, lo que acelera el acceso al beneficio. El trámite requiere ingresar con CUIL y Clave, generar el formulario desde la sección Hijos, imprimirlo, llevarlo al colegio para la firma y luego subir la foto del documento completado.
Una vez cargado, el organismo puede demorar entre 60 y 90 días en acreditar el pago, por lo que quienes lo gestionen a principios de diciembre podrían recibir el depósito antes de fin de año o a inicios de 2026.
La fecha límite para presentar el certificado
El certificado escolar puede enviarse hasta el 31 de diciembre de 2025, un límite que conviene no dejar pasar para evitar demoras o rechazos en la acreditación. Si la carga se realiza tarde o con errores, el pago puede quedar afuera del calendario y el trámite debe reiniciarse.
Una vez vencido el plazo, ya no es posible acceder al refuerzo de ese período, por lo que ANSES recomienda completarlo cuanto antes para asegurar el cobro del monto unificado de $85.000 por hijo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario