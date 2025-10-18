ANSES: el monto exacto de cuánto aumentará la AUH en noviembre

Por otro lado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $266.498,32. Con los bonos, este valor subirá a $336.498,32.

Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025

Asignación Universal por Hijo: $95.770,58.

Asignación por Embarazo: $95.770,58.

Jubilación mínima sin bono: $333.157,28.

Jubilación mínima con bono: $403.157,28 .

Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos sin bono: $233.177,87 .

. Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos con bono: $303.177,87 .

. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin bono: $266.498,32.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $336.498,32.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $95.770,58.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $411.290,56.

Extras que pueden cobrar

El organismo retiene un 20% de la prestación por mes. Para que los titulares puedan acceder al dinero acumulado es necesario que presenten la Libreta AUH donde se certifica la escolarización del menor, que los controles de salud estén al día y el seguimiento del calendario de vacunación oficial.

Por otro lado, existe otra opción para recibir un ingreso extraordinario y es el Complemento Leche, beneficio que se le entrega a los titulares que cuenten con hijos menores de 3 años. Esta ayuda está destinada a la alimentación del niño y es un pago de $40.000,00.