ANSES: el paso a paso para cobrar un bono de $300.000
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el segundo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
ANSES definió los criterios para acceder a la Prestación por Desempleo, un ingreso mensual destinado a trabajadores que perdieron su empleo. El beneficio puede alcanzar hasta $341.000 y no se otorga de forma automática: es necesario cumplir condiciones específicas y realizar el trámite correspondiente.
Los requisitos para acceder a este bono
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a personas que trabajaban en relación de dependencia y fueron despedidas sin causa, finalizaron su contrato o quedaron sin empleo por el cierre de la actividad. Los requisitos varían según el vínculo laboral.
En el caso de trabajadores permanentes, se exige haber realizado aportes durante al menos seis meses dentro de los tres años previos al despido. Para quienes tuvieron empleos eventuales o de temporada, es necesario acreditar más de 90 días trabajados en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.
Los trabajadores de la construcción tienen un régimen particular: deben demostrar un mínimo de ocho meses de aportes efectuados en los dos años anteriores a la finalización de la obra. En todos los casos, la ANSES evalúa el historial laboral y de aportes antes de aprobar el beneficio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario