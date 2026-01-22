La ola de calor abrasadora tiene fecha de vencimiento y será apagada por una refrigerante lluvia

Según el pronóstico extendido, las precipitaciones que "apagarán" el incendio veraniego llegarán el miércoles 28 de enero. Para la tarde de esa jornada se anuncia "lluvia débil", marcando el inicio del descenso térmico. Esta condición de inestabilidad se mantendrá durante el jueves 29, día en que la temperatura máxima caerá finalmente por debajo de la barrera de los 30 grados, ubicándose en 29°C.

El alivio se consolidará hacia el viernes 30 de enero, manteniendo una máxima de 29°C y una mínima agradable de 22°C, lo que permitirá respirar un aire más fresco tras una semana de calor intenso.