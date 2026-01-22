La ola de calor abrasadora tiene fecha de vencimiento y será apagada por una refrigerante lluvia
Los porteños deberán soportar unas jornadas más de temperaturas agobiantes antes de que llegue el alivio. La ola de calor se hará sentir con fuerza durante este fin de semana, con marcas térmicas que irán en ascenso hasta tocar un techo sofocante el lunes. Sin embargo, ya le pusieron fecha de vencimiento a este ciclo con las lluvias.
Para este viernes 23 de enero, el termómetro alcanzará una máxima de 31°C con cielo despejado y nubes y claros. La tendencia se mantendrá durante el sábado 24 y el domingo 25, días en los que se prevé una máxima de 32°C y mínimas que rondarán los 24°C y 25°C, respectivamente.
El punto crítico de este fenómeno climático ocurrirá el lunes 26 de enero. Para ese inicio de semana se pronostica un pico de calor con una temperatura máxima que trepará hasta los 35°C, convirtiendo a la Ciudad en un verdadero horno.
Cuándo llegan las lluvias para frenar la ola de calor
El cambio de masa de aire y el alivio comenzarán a percibirse a mediados de la próxima semana. Si bien el martes 27 todavía se mantendrá caluroso con 31°C, la inestabilidad ganará terreno.
Según el pronóstico extendido, las precipitaciones que "apagarán" el incendio veraniego llegarán el miércoles 28 de enero. Para la tarde de esa jornada se anuncia "lluvia débil", marcando el inicio del descenso térmico. Esta condición de inestabilidad se mantendrá durante el jueves 29, día en que la temperatura máxima caerá finalmente por debajo de la barrera de los 30 grados, ubicándose en 29°C.
El alivio se consolidará hacia el viernes 30 de enero, manteniendo una máxima de 29°C y una mínima agradable de 22°C, lo que permitirá respirar un aire más fresco tras una semana de calor intenso.
