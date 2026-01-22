Devolución dólar tarjeta: paso a paso para pedir a ARCA reintegro del 30% por compras en el exterior o Netflix
Ya está habilitado el trámite para recuperar percepciones de 2025 por compras en el exterior y Netflix. Paso a paso para solicitar los fondos en web de ARCA.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó oficialmente el sistema para solicitar el reintegro de los impuestos abonados en compras en moneda extranjera. Quienes hayan realizado gastos con dólar tarjeta o pagado servicios de streaming durante 2025 ya pueden gestionar la devolución del 30% correspondiente a las percepciones de Ganancias.
El organismo recaudador abrió la ventanilla electrónica este 1 de enero de 2026. El beneficio está dirigido específicamente a los contribuyentes que no están inscriptos en el Impuesto a las Ganancias ni en Bienes Personales, incluyendo a empleados en relación de dependencia y monotributistas que no tributan estos gravámenes.
Requisitos para iniciar el reclamo en ARCA
Antes de ingresar al portal, el usuario debe asegurarse de cumplir con tres condiciones técnicas indispensables para que el fisco pueda procesar el pago:
Contar con CUIT y Clave Fiscal Nivel 2 o superior.
Tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico.
Haber declarado la CBU en el servicio "Declaración de CBU", ya que es allí donde se depositará el dinero.
Paso a paso: cómo hacer el trámite
El procedimiento es 100% digital, pero requiere paciencia: se debe cargar una solicitud por cada mes del año calendario.
Ingresar a la web de ARCA con Clave Fiscal.
Buscar el servicio "Devolución de percepciones". Si no aparece, hay que darlo de alta desde "Administrador de Relaciones".
Hacer clic en "Nuevo" e ingresar el período fiscal con formato AAAAMM (ejemplo: 202501 para enero).
El sistema desplegará las percepciones informadas por los bancos y tarjetas (Netflix, Spotify, compras turísticas).
Seleccionar las casillas correspondientes y presionar "Presentar".
Repetir este proceso 12 veces, desde enero hasta diciembre de 2025.
Si alguna percepción no figura en el listado automático, el contribuyente puede cargarla manualmente ("Agregar"), aunque deberá tener a mano los comprobantes o resúmenes de tarjeta para respaldar la información ante una eventual fiscalización.
Una vez enviado, el estado del trámite pasará a "Presentado" y luego a "Sujeto a fiscalización". Si todo está correcto, cambiará a "Aprobado" y el dinero se acreditará en la cuenta bancaria, aunque los tiempos de pago suelen ser escalonados a lo largo del año.
