ANSES: el trámite presencial y online para modificar los titularidad

Para completar la gestión, el nuevo responsable debe solicitar un turno y presentarse en una oficina de ANSES con la documentación requerida, incluyendo su DNI, el de los menores y las partidas de nacimiento correspondientes. Una vez validada la información y formalizado el trámite, el organismo actualiza los registros para que el pago de las asignaciones se deposite directamente a nombre de la persona que quedó reconocida como responsable del cuidado.