ANSES: quiénes tienen derecho a cobrar el bono de hasta $363.000
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el sexto mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $363.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El organismo previsional preparó el calendario de abril, que contempla un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.
Cómo quedó el calendario oficial de pagos de ANSES según la terminación del DNI
La ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
Los pagos se acreditan a través de los medios habituales habilitados por el organismo.
Qué documentación laboral es obligatoria presentar para tramitar la asistencia económica
Para iniciar la gestión es necesario presentar el DNI y la documentación que acredite la finalización de la relación laboral, como telegrama de despido, carta documento o constancia correspondiente. Además, la solicitud debe efectuarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación para no perder el derecho al cobro.
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