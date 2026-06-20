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ANSES: quiénes tienen derecho a cobrar el bono de hasta $363.000

Economía

El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el sexto mes del año.

Quiénes tienen derecho a cobrar el bono de hasta $363.000.

Quiénes tienen derecho a cobrar el bono de hasta $363.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $363.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.

El organismo previsional preparó el calendario de abril, que contempla un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.

Cómo quedó el calendario oficial de pagos de ANSES según la terminación del DNI

La ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Los pagos se acreditan a través de los medios habituales habilitados por el organismo.

Qué documentación laboral es obligatoria presentar para tramitar la asistencia económica

Para iniciar la gestión es necesario presentar el DNI y la documentación que acredite la finalización de la relación laboral, como telegrama de despido, carta documento o constancia correspondiente. Además, la solicitud debe efectuarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación para no perder el derecho al cobro.

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