ANSES: quiénes tienen derecho a cobrar el bono de hasta $363.000

Qué documentación laboral es obligatoria presentar para tramitar la asistencia económica

Para iniciar la gestión es necesario presentar el DNI y la documentación que acredite la finalización de la relación laboral, como telegrama de despido, carta documento o constancia correspondiente. Además, la solicitud debe efectuarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación para no perder el derecho al cobro.