Becas Progresar 2026: cómo reclamar si tu solicitud fue rechazada y hasta cuándo se puede hacer

Entre los casos habilitados se encuentran:

Certificación escolar negativa o pendiente , cuando la institución educativa no informó la regularidad del alumno.

, cuando la institución educativa no informó la regularidad del alumno. Errores en la carga institucional , como inconsistencias en materias aprobadas, año de cursada o datos académicos.

, como inconsistencias en materias aprobadas, año de cursada o datos académicos. Problemas en la inscripción, derivados de errores involuntarios cometidos por el propio estudiante al completar la solicitud.

En cambio, quienes tengan su trámite con estado "pendiente de evaluación" no deben realizar ninguna gestión, ya que su expediente continúa siendo analizado.

Paso a paso cómo iniciar el trámite de reclamo desde la plataforma oficial de las becas

El procedimiento se realiza de manera completamente digital a través de la plataforma oficial del programa, sin necesidad de concurrir a una oficina de ANSES.

Para iniciar la revisión, los estudiantes deben:

Ingresar al portal oficial de Progresar con usuario y contraseña.

Acceder a la sección "Estado de solicitud" .

. Verificar el motivo por el cual fue rechazada la postulación.

Seleccionar la opción "Reclamo" , siempre que la observación sea de carácter académico.

, siempre que la observación sea de carácter académico. Completar los datos solicitados y corregir la información requerida por el sistema.

Tras la presentación, la documentación será revisada y deberá ser validada por la institución educativa correspondiente.

Cuál es la fecha límite para presentar la apelación y qué documentación obligatoria se necesita

La Secretaría de Educación fijó un cronograma específico para esta etapa de regularización, por lo que los estudiantes deberán respetar los plazos establecidos para evitar la pérdida del beneficio.

Las fechas clave son: