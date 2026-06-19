Becas Progresar 2026: cómo reclamar si tu solicitud fue rechazada y hasta cuándo se puede hacer
Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.
En junio, tras el aumento del 2,9% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.
Cuáles son los motivos más comunes de rechazo en la evaluación socioeconómica y académica
La posibilidad de reclamar no alcanza a todos los postulantes. Según informó la Secretaría de Educación, el trámite está disponible únicamente para estudiantes cuya solicitud fue rechazada por motivos académicos.
El trámite de reclamo se realiza de forma online a través de la plataforma oficial del programa.
Entre los casos habilitados se encuentran:
- Certificación escolar negativa o pendiente, cuando la institución educativa no informó la regularidad del alumno.
- Errores en la carga institucional, como inconsistencias en materias aprobadas, año de cursada o datos académicos.
- Problemas en la inscripción, derivados de errores involuntarios cometidos por el propio estudiante al completar la solicitud.
En cambio, quienes tengan su trámite con estado "pendiente de evaluación" no deben realizar ninguna gestión, ya que su expediente continúa siendo analizado.
Paso a paso cómo iniciar el trámite de reclamo desde la plataforma oficial de las becas
El procedimiento se realiza de manera completamente digital a través de la plataforma oficial del programa, sin necesidad de concurrir a una oficina de ANSES.
Para iniciar la revisión, los estudiantes deben:
- Ingresar al portal oficial de Progresar con usuario y contraseña.
- Acceder a la sección "Estado de solicitud".
- Verificar el motivo por el cual fue rechazada la postulación.
- Seleccionar la opción "Reclamo", siempre que la observación sea de carácter académico.
- Completar los datos solicitados y corregir la información requerida por el sistema.
Tras la presentación, la documentación será revisada y deberá ser validada por la institución educativa correspondiente.
Cuál es la fecha límite para presentar la apelación y qué documentación obligatoria se necesita
La Secretaría de Educación fijó un cronograma específico para esta etapa de regularización, por lo que los estudiantes deberán respetar los plazos establecidos para evitar la pérdida del beneficio.
Las fechas clave son:
- Hasta el 23 de junio de 2026: plazo para que los estudiantes presenten el reclamo.
- Hasta el 30 de junio de 2026: período para que las instituciones educativas revisen, corrijan y certifiquen la información académica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario