Cambió el pronóstico del tiempo y anticipan heladas glaciales en Buenos Aires

Vuelven las heladas a Buenos Aires la próxima semana

Esta fuerte irrupción de aire polar se irá intensificando progresivamente hacia el martes y miércoles de la semana entrante. Los expertos en meteorología advirtieron que "volverán las heladas generalizadas a la región Pampeana" y la inestabilidad golpeará nuevamente.

En ese sentido, la provincia bonaerense experimentará un fuerte impacto climático, especialmente en todo su sector costero, el cual presentará "lluvias y chaparrones de variada intensidad" acompañando las bajísimas temperaturas que se instalarán en toda la región.