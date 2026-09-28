Pensiones de ANSES en octubre: cómo queda el cobro superando los $500.000 con aumento y bono

Quiénes cobran el bono extraordinario y de cuánto es

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES recibirán en octubre un aumento del 1,66% en sus haberes.

A esta actualización se le suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que los montos finales dependerán del tipo de pensión que perciba cada beneficiario.