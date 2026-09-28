Pensiones de ANSES en octubre: cómo queda el cobro superando los $500.000 con aumento y bono
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
A cuánto se va el haber mensual con el incremento
Las PNC por Invalidez y Vejez, que representan el 70% del haber mínimo jubilatorio, tendrán en octubre un haber básico de $305.023,96. Con el bono de $70.000, el monto total asciende a $375.023,96.
En tanto, la PNC para Madres de 7 hijos equivale al 100% del haber mínimo. Con el aumento, el haber será de $435.748,51 y, con el bono, alcanzará los $505.748,51.
En el caso de las Madres de 7 hijos, también pueden corresponder otros beneficios, como la Tarjeta Alimentar, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Quiénes cobran el bono extraordinario y de cuánto es
Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES recibirán en octubre un aumento del 1,66% en sus haberes.
A esta actualización se le suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que los montos finales dependerán del tipo de pensión que perciba cada beneficiario.
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