ANSES: cómo obtener un ingreso adicional en agosto con un proceso sencillo

Cómo presentar la Libreta AUH

El trámite se puede hacer desde la web oficial o la app "mi ANSES". Se realiza en pocos pasos:

Ingresar a la plataforma con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH, se puede revisar qué partes del formulario están completas y cuáles faltan. Si hay secciones incompletas, se debe generar la libreta, descargarla o pedir que la envíen por correo electrónico.

Cuánto recibirán después de realizar el trámite

El monto varía según la cantidad de hijos y si alguno tiene discapacidad. Por ejemplo, quienes tienen un hijo a cargo pueden cobrar $ 188.069,40 por AUH tradicional, o $ 612.401 si se trata de AUH por discapacidad.

Con dos hijos, el monto asciende a $ 376.138,80 o $ 1.224.802 si ambos tienen discapacidad. En el caso de tres hijos, se puede recibir $ 564.208,20 por AUH común, o $ 1.837.203 por AUH con discapacidad.

Para familias con cuatro hijos, el monto llega a $ 752.277,60 o $ 2.449.604. Con cinco hijos, se cobra $ 940.347,00 por AUH tradicional, o $ 3.062.005 por discapacidad. Y si hay seis hijos, el total es de $ 1.128.416,40, o bien $ 3.674.406 si todos cuentan con AUH por discapacidad.

Estos valores corresponden al 20% retenido durante 2024, que se paga en 2025 una vez que ANSES valida la libreta presentada.