ANSES: cómo obtener un ingreso adicional en agosto con un proceso sencillo
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó una nueva oportunidad para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Durante agosto, quienes presenten la libreta de control podrán cobrar el 20% acumulado que se retuvo durante todo 2024.
Este trámite se puede hacer de forma online y es obligatorio para seguir cobrando el beneficio. ANSES aplicará un aumento del 1,6% en todas las prestaciones sociales.
Esta suba responde al Decreto 274/24, que ajusta los montos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC dos meses antes.
De qué se trata la Libreta AUH
La libreta AUH es un documento que permite verificar que los derechos básicos de los menores estén garantizados. Incluye controles médicos, calendario de vacunación y escolaridad. ANSES exige su presentación para validar el cumplimiento de estos requisitos y liberar el 20% retenido durante el año anterior.
Este trámite también es necesario para acceder a la Ayuda Escolar Anual, otro beneficio que depende del cumplimiento de los controles educativos.
Cómo presentar la Libreta AUH
El trámite se puede hacer desde la web oficial o la app "mi ANSES". Se realiza en pocos pasos:
- Ingresar a la plataforma con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- En la sección Hijos > Libreta AUH, se puede revisar qué partes del formulario están completas y cuáles faltan. Si hay secciones incompletas, se debe generar la libreta, descargarla o pedir que la envíen por correo electrónico.
Cuánto recibirán después de realizar el trámite
El monto varía según la cantidad de hijos y si alguno tiene discapacidad. Por ejemplo, quienes tienen un hijo a cargo pueden cobrar $ 188.069,40 por AUH tradicional, o $ 612.401 si se trata de AUH por discapacidad.
Con dos hijos, el monto asciende a $ 376.138,80 o $ 1.224.802 si ambos tienen discapacidad. En el caso de tres hijos, se puede recibir $ 564.208,20 por AUH común, o $ 1.837.203 por AUH con discapacidad.
Para familias con cuatro hijos, el monto llega a $ 752.277,60 o $ 2.449.604. Con cinco hijos, se cobra $ 940.347,00 por AUH tradicional, o $ 3.062.005 por discapacidad. Y si hay seis hijos, el total es de $ 1.128.416,40, o bien $ 3.674.406 si todos cuentan con AUH por discapacidad.
Estos valores corresponden al 20% retenido durante 2024, que se paga en 2025 una vez que ANSES valida la libreta presentada.
