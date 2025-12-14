ANSES: la documentación necesaria para realizar la Libreta AUH y recibir un bono
Durante todo el año, los beneficiarios de este programa perciben el 80% de la prestación. Conocé todos los detalles en la nota.
Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que en diciembre tienen un incremento del 2,3%, llegan a millones de familias. Si bien se pueden encontrar diferentes programas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se presenta como una ayuda clave destinado a cubrir necesidades básicas de niños y adolescentes.
Una parte importante de este programa está vinculada a la presentación de la Libreta AUH, la cual certifica que los niños reciban atención médica, educación y vacunas. ANSES retiene un 20% del total de la asignación hasta que se presente esta documentación.
La documentación que exige ANSES
Para realizar el trámite de la Libreta de la AUH, el organismo indicó que se requieren dos tipos de documentos principales:
- Comprobante que demuestre la asistencia escolar del niño, firmado y sellado por la escuela.
- Constancias médicas que acrediten los controles de salud y vacunación, completadas por el centro de salud o el profesional correspondiente.
Además, ANSES aclaró que ambos formularios deben estar completos, con firma y fecha, para que la gestión sea válida. Si algún dato falta o no está registrado de manera correcta, el sistema podría rechazar la presentación y obligar a repetir el trámite.
Requisitos adicionales
Por otro lado, el organismo recomienda, además de los formularios principales, asegurarse de que los datos del menor y del adulto a cargo estén correctos en su sistema, incluyendo domicilio, relación familiar y número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
ANSES también señaló que la entrega de la documentación se puede realizar mediante la plataforma online en Mi ANSES o de manera presencial en una oficina, solicitando turno previamente. Una vez aprobado el formulario, se realiza el depósito del dinero.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario